Alerji: Neden olur, nasıl geçer?

Alerjilerin birçok çeşidi bulunur ve birçok insan farkında bile olmadan bu çeşitleri bünyesinde taşır. Bunlar genellikle günlük hayatı fazla etkilemeyen, göz ardı edilebilecek seviyede olan alerji türler. Ancak hayati tehlikeye yol açabilecek alerjilerine de farkında olunmalı ve bu sebeple alerji nedir, nelere yol açabilir, nasıl geçer gibi konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Alerji Neden Olur? Yukarıda da bahsi geçtiği gibi alerji, vücudun kendini yabancı bir maddenin etkilerine karşı savunmaya çalışırken gerçekleşen tepkimelerin sonucudur. Bu savunma esnasında aslında vücut için zararlı olmayan maddeler bağışıklık sistemi tarafından zararlı olarak algılanıp aşırı bir tepki de verilebilir. Nedenleri kişiden kişiye değişmekle birlikte ne gibi durumlarda meydana gelebileceği, hangi çeşitlerin hangi zamanlarda gerçekleştiği gibi sorular yapılan araştırmalar sonucu açıklığa kavuşturulmuştur. Vücut birçok sebep dolayısıyla alerjen maddeye karşı bir reaksiyon gösterebilir. Örneğin; bir kırmızı et ile toza karşı hassas olmanın nedeni ve alerji belirtisi aynı değildir. Bu yüzden her incelemeyi kendi içinde yapmak gerekir.

Alerjiye neden olan durumlar gıda, mevsimsel ve hayvan kaynaklı olarak 3 başlık altında incelenir. Her bana grubun da kendi içinde çeşitleri vardır. Bu çeşitleri ve nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak alerjilerin önüne geçmek adına önemlidir. 1. Gıda alerjileri ve nedenleri Gıda alerjileri, vücudun tüketilen besinlerin içerdiği alerjen maddelere karşı reaksiyon göstermesi sonucunda gelişir. Bazı durumlarda alerjinin etkileri hafif olmakla birlikte hayati sonuçlar doğurduğu da görülür. Bundan ötürü alerjinin ortaya çıkma ihtimali ne olursa olsun ciddiyetle yaklaşılmalı ve doktor kontrolü ihmal edilmemelidir. En sık rastlanan gıdasal alerjilerin kaynağı süt ve süt ürünleridir. Sütün en çok tüketilen besinler arasında yer aldığı düşünülürse bu konuda dikkatli olunmasında fayda var. En az süt kadar sıklıkla tüketilen yumurta da bazı bünyelerde hassasiyete sebep olabilir. Bunların yanı sıra fıstık, balık ve buğday da alerjen besinlerdir. İçerdiği besinler nedeniyle belirli periyotlarda tüketilmesi gereken kırmızı et de alerjen besinlere verilebilecek bir başka örnektir. Kırmızı et uygun görülen miktarda tüketildiği takdirde insan sağlığı için oldukça faydalıdır.

2. Mevsimsel alerjiler ve nedenleri Mevsimsel alerjiler kendini genellikle bahar ve kış aylarında gösterir. Özellikle bahar aylarında bitkilerin yaydığı polenler bazı hassas bünyelerin reaksiyon göstermesine neden olabilir. Polen nezlesi olarak da bilinen bu durum bazen gündelik hayatı etkileyebilecek boyutlara ulaşabilir. Bunun yanı sıra kış aylarında da benzer problemlerle karşılaşılabilir. Havanın soğuması ve küf sporlarının artması sonucu bazı kişilerde alerji kendini gösterebilir. 3. Hayvan alerjisi Hayvansal alerjiler özellikle evcil hayvanlardan kaynaklanır. Köpek, kedi gibi tüylü hayvanlarla aynı ortamda bulunmak, dokunmak çeşitli reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu sebeple hayvan tüyüne karşı alerjisi olan kişilerin bulundukları ortamlar konusunda dikkatli olmaları gerekir. Alerji Belirtileri Nelerdir? Görüldüğü üzere gıdasal olanların birçoğunun etkileri aynı olabilir. Bu sebeple direkt olarak bir belirleme yapmak güçtür. Mevsimsel olan durumlara sahip biriyseniz bahsi geçen mevsimlerde hapşırma, kaşıntı, göz yaşı artması gibi durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar mevsimsel olanlarda görülebilen en belirgin belirtilerdir. Günlük hayatı kısmen de olsa etkiler. Bu sebeple bunu göze alarak hayatınıza devam etmeniz gerekir. Diğer bir tür olan hayvansallarda ise hemen hemen aynı belirtiler söz konusudur. Bu belirtiler kimine göre az olabilirken kimine göre fazlasıyla ciddi de olabilir. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda vardır.

Alerjinin ortaya çıkardığı belirtiler alerji türüne göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple belirtileri türlere göre incelemek en doğrusudur. Gıda kaynaklı alerjiler genellikle ishal, kaşıntı, öksürük, bulantı gibi bir nebze de olsa basit sayılabilecek semptomları ortaya çıkarır. Bunların yanı sıra dilde şişme, vücutta şişkinlik, aşırı kaşınma gibi durumlar da alerjinin istenmeyen sonuçlarıdır. Alerji Nasıl Geçer? Eğer alerjiyle karşılaşmış ve ağır bir etkisine maruz kalmışsanız mutlaka hastaneye gidip uzman bir doktorun muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Doktorun yapacağı müdahalelerle eski halinize dönebilir ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Bunun yanı sıra mevsimsel alerjilerle alakalı yaşadığınız sıkıntılara karşı bulunduğunuz ortamları iyi ayarlayarak önlem alabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bahsi geçen besinlerle birlikte bünyenizi güçlendirmeniz de faydalı olacaktır. Alerjiye ne iyi gelir konusunda bazı bitkisel mucizelerin takviyesine ihtiyaç duyulabilir. Bu bitkiler vücudu kuvvetlendirmenin yanı sıra bağışıklık sistemini destekleyerek birçok hastalığa karşı da koruma sağlanmasını desteklemiş olur.