Alerjisi olanlara müjde! Bu öneriler hayatınızı güzelleştirecek...

Alerjisi olanların özen göstermesi gereken temizlik kuralları hakkında doğru bilenen birçok yanlış var. Örneğin; halıları yoğun kokulu kimyasal temizleyiciler ile temizlemek size fayda sağlamaz, aksine alerjinizi tetikleyebilir. Peki doğru yapılan temizlik sayesinde, alerjisi olanların işini kolaylaştıracak çözüm yolları neler? İşte evinizi temizlerken alerjinizi kontrol altında tutmanın yolları...

DOĞRU SÜPÜRGE SEÇİMİ YAPIN

Evi haftada bir veya iki kez hipoalerjik özellik taşıyan bir elektrik süpürgesi ile süpürmeye özen gösterin. Bu özelliğe sahip olmayan süpürgeler gözle görülmeyen alerjenleri yok etme konusunda başarılı değil.

DAĞINIKLIĞA SON VERİN

Bir köşeye yığdığınız koliler veya toplu halde tuttuğunuz kumaş yığınları, tozu hapsederek toz akarları gibi alerjenleri de saklar. Farklı depolama çözümleri bularak bu yığınları ortadan kaldırmayı deneyin.

BANYO-TUVALET GİBİ ISLAK ALANLARI KÜFTEN ARINDIRIN

Haftada birkaç defa banyo-tuvaleti fırçalayarak küf faktörünü ortadan kaldırın. Duş perdesi kullanıyorsanız sık sık yıkayıp kurutun.