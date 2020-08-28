Alerjisi olanlara müjde! Bu öneriler hayatınızı güzelleştirecek...

Alerjisi olanların özen göstermesi gereken temizlik kuralları hakkında doğru bilenen birçok yanlış var. Örneğin; halıları yoğun kokulu kimyasal temizleyiciler ile temizlemek size fayda sağlamaz, aksine alerjinizi tetikleyebilir. Peki doğru yapılan temizlik sayesinde, alerjisi olanların işini kolaylaştıracak çözüm yolları neler? İşte evinizi temizlerken alerjinizi kontrol altında tutmanın yolları...
DOĞRU SÜPÜRGE SEÇİMİ YAPIN
Evi haftada bir veya iki kez hipoalerjik özellik taşıyan bir elektrik süpürgesi ile süpürmeye özen gösterin. Bu özelliğe sahip olmayan süpürgeler gözle görülmeyen alerjenleri yok etme konusunda başarılı değil.
DAĞINIKLIĞA SON VERİN
Bir köşeye yığdığınız koliler veya toplu halde tuttuğunuz kumaş yığınları, tozu hapsederek toz akarları gibi alerjenleri de saklar. Farklı depolama çözümleri bularak bu yığınları ortadan kaldırmayı deneyin.
BANYO-TUVALET GİBİ ISLAK ALANLARI KÜFTEN ARINDIRIN
Haftada birkaç defa banyo-tuvaleti fırçalayarak küf faktörünü ortadan kaldırın. Duş perdesi kullanıyorsanız sık sık yıkayıp kurutun.
TEMİZLİK YAPARKEN MASKE KULLANMAYI DENEYİN
Temizlik süresince maske takmak, alerjik insanlar için en basit çözümlerden biri. Temizliğiniz bittiğinde eğer mümkünse birkaç saat evi terk edebilirseniz, havaya uçuşan alerjenlere de maruz kalmamış olursunuz.
ÇARŞAFLARI SIK SIK DEĞİŞTİRİN
Yatak odası alerjenler için çok müsait bir alan. Bu yüzden kullandığınız çarşafları mutlaka belli aralıklarla değiştirin ve uygun sıcaklıkta yıkayarak toz akarlarının ölmesini sağlayın. Çocuğunuzun alerjisi varsa yıkanabilir kumaş oyuncakları için de aynı işlemi mutlaka uygulayın.
YOĞUN KOKULU TEMİZLEME ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETMEYİN
Alerjiniz varsa yapmanız gereken şeylerin başında kimyasal oranı yüksek ve yoğun kokulu ürünlerden uzak durmak geliyor. Mümkünse daha doğal içerikli ve kokusuz temizleyiciler tercih edin. Hatta kendi temizleme ürünlerinizi kendiniz yapabilirsiniz.
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ EDİNİN
İmkan varsa bir çamaşır kurutma makinesi edinebilirsiniz. Çünkü; dışarı astığınız çamaşırlar, polen ve küfleri toplayarak kullandığınız zaman alerjinizi tetikleyebilir.
Bu temizlik ipuçlarının yanı sıra alacağınız bazı önlemlerle de alerjinizi kontrol altında tutabilirsiniz:
Büyük, temizlenmesi zor halılarınızla vedalaşarak makinede yıkanması mümkün ince halılar seçin.
Toz akarlarını uzak tutmak için yatak ve yastıklarınızda toz geçirmeyen kılıflar kullanın.
Evcil hayvanlarınızın sizinle uyumasına izin vermeyin. Hava temizleme cihazı kullanın.
Son olarak sıcak havalarda cam açmak yerine klima kullanmayı deneyin.
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