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Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, yazın sık rastlanan besin alerjisinin genelde deride kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, kusma ve karında kramp gibi sık bilinen belirtilerinin yanı sıra, baş ağrısı ve migren krizi gibi belirtilerle de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Alerji, çevrede bulunan ve ‘alerjen’ olarak adlandırılan, aslında zararlı olmayan bazı maddelerin herhangi bir yolla vücuda girmesi sonucunda bağışıklık sisteminin bu maddelere karşı aşırı ya da anormal bir reaksiyon vermesi durumu olarak tanımlanır. Normal sağlıklı kişilerde bu tür reaksiyonlar olmazken duyarlı kişilerde neden görüldüğü hala tam ve kesin olarak bilinmese de, genetik yatkınlığın rol oynadığı düşünülmektedir.

Aile bireylerinden bazılarının vücutlarının alerjenlere daha duyarlı olduğunu, onları yabancı madde olarak algılayıp aşırı tepki verebileceğini vurgulayan Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, çevresel alerjenler (ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan alerjenleri), böcek alerjenleri, besin alerjenleri, ilaç alerjenleri, mesleki alerjenler olmak üzere 5 ana grupta toplandığını söyledi.

1

DERİDE KAŞINTI, KIZARIKLIK VE KABARTI

Alerjinin tüm vücut sistemlerini etkileyerek çok farklı bulgulara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Uluışık, farklı alerjik hastalıkların sık rastlanan belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:
“Alerjik rinit ve konjonktivit dediğimiz halk arasında saman nezlesi ve göz nezlesi olarak bilinen hastalıklarda sıklıkla ve nöbetler halinde tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, gözde sulanma, kaşıntı, burunda, damakta kaşıntı, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı görülür. Alerjik astımda aralıklı, nöbetler halinde göğüste sıkışma hissi, öksürük, nefes darlığı, hırıltı olabileceği gibi sadece öksürük ile de seyredebilir. Deride kaşıntı, kızarıklık kabarıklık görülebilir. Besin alerjilerinde alerjik olan gıdanın alımından sonra tüm bu bulgular olabileceği gibi bulantı, kusma, karında kramplar olabilir. Ayrıca baş ağrısı, migren krizleri gibi belirtiler de görülebilir.”

2

EMZİRME DÖNEMİNDE SİGARADAN UZAK DURUN

Alerjik hastaların dikkat edeceği en önemli konunun alerjik hastalıklara neden olan alerjenden korunmak olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Uluışık, “Alerjik hastalık gelişme riski olan bebeklerin alerjenlerle temasının önlenmesi, annenin gebelikte ve emzirme döneminde sigara içmesinin engellenmesi ve alerjik gıdaları mümkün olduğunca az tüketmesi, en az 6 ay anne sütüyle beslenmesinin hastalık gelişimini engellediği bilinmektedir” dedi.

3

ALERJİYE KARŞI 8 ALTIN ÖNLEM

Uzm. Dr. Aziz Uluışık, alerjiye karşı alınması gereken 8 altın önlemi şöyle sıraladı:

  • Alerjene duyarlı kişilerde hastalık gelişimini önlemek için sigara bırakılmalı. Aynı zamanda dengeli beslenme ve egzersiz yapılması önerilir.
  • Kimyasal katkılar içeren fabrikasyon gıdalardan uzak durulmalı ve doğal beslenilmeye özen gösterilmelidir.
  • Kuş tüyü ve yün yastık, yorgan, battaniye ve örtü kullanılmaması, evde bulunan bitki ve hayvanlardan uzak durulması önemlidir.
  • Polenlerin çok yoğun olduğu dönemlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı, ev temizliği yaparken mutlaka maske takılmalıdır.
  • Deterjan, boya ve çeşitli temizlik malzemelerinin kullanımında ortama yayılan keskin koku ve dumandan kaçınılması gerekir.
  • Parfüm, oda ve saç spreyi, deodorant kullanmamalıdır.
  • Haftada bir, en az 60 derecede çarşaf, kılıf ve örtüleri yıkanmalı, halı veya toz tutan kumaş döşemeler yerine suni döşemeler kullanılması uygundur.
  • Isıtma ve havalandırma sistemindeki filtreler düzenli olarak temizlenmeli veya değiştirilmelidir.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
alerji alerji ile mücadele

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