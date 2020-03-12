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ALES başvuru dönemi başlıyor! ALES başvuru kılavuzu çıktı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

13 Mart 2020 Cuma günü itibarı ile ALES başvuru dönemi başlayacak. Peki ALES 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte ALES başvuru dönemi ile ilgili detaylar...

ALES başvuru dönemi başlıyor! ALES başvuru kılavuzu çıktı mı?

Akademik kariyer kovalayanlar, eğitimini lisans üstüne taşımak isteyenler için 2020'nin ilk ALES'i yaklaşıyor. 12 Mart itibari ile ALES başvuru dönemi başlayacak Peki ALES başvuru kılavuzu yayımlandı mı ve başvuru dönemi ne zaman bitecek? İşte sorular ve cevapları ile önümüzdeki ALES ile ilgili merak ettikleriniz...

ALES BAŞVURU DÖNEMİ

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020’de yapılacak ilk ALES için başvurular 13 Mart Cuma günü alınmaya başlayacak. Sınava girecek adayların başvuru işlemlerini 23 Mart Pazartesi saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Başvuru kılavuzunun ÖSYM'nin sınav takvimine göre Cuma olan başvuru başlangıç tarihinde 1 veya 2 gün önce yayımlanması bekleniyor. Yani ALES başvuru kılavuzu 11 Mart Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanabilir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların ALES başvuru dönemi öncesinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilen adımları takip etmesi gerekiyor. ALES başvuru kılavuzunda adaylar 2020 yılının sınav ücretini öğrenebilecekler. Başvuru kılavuzu gibi aday başvuru formuna da ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr üzerinden erişilebilecek.

ÖSYM’nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız (son 50 at içerisinde bir başvuru merkezinde çekişmiş) varsa direkt olarak ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Merkezi’nden yapabilirler.

Sistemde bir fotoğrafı olmayanlar ise diledikleri bir başvuru merkezinden işlemlerini yapabilirler. Başvuru yapılabilecek merkezler yine başvuru dönemi ÖSYM’nin sitesinden ilan edilecek.

ALES 2020/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre ALES 3 Mayıs Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Mayıs’ta ilan edilecek.

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