ALES başvuruları sona eriyor... ALES 2 başvuru son başvuru tarihi nedir? ALES çıkmış sorular!

Bu yıl koronavirüs nedeniyle birçok sınava HES kodu zorunluluğu geldi. ALES sınavında da ÖSYM'den yapılan bilgilendirme ile HES kodu olmayan kişiler sınav merkezine alınmayacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak olan başvurularda son gün yaklaşıyor. ALES son başvuru günü ne zaman araştıran adaylara 12 Ekim'de başvuru tarihlerinin biteceğini belirtelim. ALES 2 başvuru son başvuru tarihi nedir? ALES çıkmış sorular!

ALES GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

ALES sınavlarında çıkmış sorular adaylar tarafından araştırılıyor. Geçmiş yıllarda çıkan ALES sınavı sorularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu yıl ikincisi ve son olan ALES sınavı başvuru tarihleri 12 Ekim Pazartesi itibari ile bitecek.

ALES İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek. HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım.