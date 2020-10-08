ALES başvuruları sona eriyor... ALES 2 başvuru son başvuru tarihi nedir? ALES çıkmış sorular!

Bu yıl koronavirüs nedeniyle birçok sınava HES kodu zorunluluğu geldi. ALES sınavında da ÖSYM'den yapılan bilgilendirme ile HES kodu olmayan kişiler sınav merkezine alınmayacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak olan başvurularda son gün yaklaşıyor. ALES son başvuru günü ne zaman araştıran adaylara 12 Ekim'de başvuru tarihlerinin biteceğini belirtelim. ALES 2 başvuru son başvuru tarihi nedir? ALES çıkmış sorular!
ALES sınavlarında çıkmış sorular adaylar tarafından araştırılıyor. Geçmiş yıllarda çıkan ALES sınavı sorularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu yıl ikincisi ve son olan ALES sınavı başvuru tarihleri 12 Ekim Pazartesi itibari ile bitecek.
Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek. HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım.
HES kodunu aldığınızda bir defaya mahsus bir kod verilir. Gelen HES kodu için sistemde ya da SMS ekranında bir süre görülecektir. Bu süreye kadar o HES kodunu kullanabilirsiniz. Bu sebepten bir kere aldığınız HES kodunu mutlaka kaydedin ve tekrar tekrar sorgulamak zorunda kalmayın. Eğer HES kodunu cep telefonu ile ücretsiz SMS ile almak istiyorsanız şu sırayla HES kodu alabilirsiniz;
Mesajlar bölümüne giriş yaparak Hes yazıp boşluk bırakın,
11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazın ve bir boşluk bırakın,
Kimliğinizin üzerinde bulunan T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazın ve mesajı 2023'e SMS olarak gönderin.
Örnek gidecek SMS: Hes 11111111111 2222
Bugün yayımlanan ALES kılavuzunun ardından adaylar, ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Bugün başlayan ALES 2 başvuruları, 01-12 Ekim 2020 tarihleride yapılacak. Sınava girecek kişiler, başvurularını internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri'nin resmi sitesinden bugün saat10.00'dan itibaren yapabileceklerdir. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuruyu gerçekleştirebilirler.
Eğer ALES başvurusu sırasında, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uygun bir fotoğrafı olmayan kişiler, başvurularını herhangi bir başvuru merkezi ile yapabilir.
Adayların ALES başvuru merkezine gitmeden HES kodu alması zorunludur.
Binlerce kişinin beklediği ALES 2 sınavının klavuzu bugün itibari ile yayınlandı. ALES 2 başvuru ücreti ne kadar merak eden adaylara ücretin 130 TL olduğunu belirtelim.
ALES'e girecek olan adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında açıklanan bankalardan birisine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER’de kısmındaki “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı/banka kartı ile başvuru zamanı içinde yatırmaları zorunludur. Bankadan birebir ödemeyi yapacak olan adayların banka çalışanına başvuru için bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav başvuru parasını yatıracağını iletmesi, bankadan alacakları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini mutlaka inceleyerek, kontrol etmeleri ve dekontu kaybetmemeleri zorunludur.. ALES'e başvuru yapmak isteyen adaylar internet bankacılığından da işlem yapabilir.
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