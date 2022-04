ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES ne zaman bitecek?

ALES sınavı gündemde yer alan konuların başında geliyor. ALES saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu, sınavın tamamlanmasına az bir süre kala adayların yakınlarının gündemini oluşturuyor. ÖSYM tarafından belirlenen sürede ALES'e giren binlerce aday akademik kariyer elde edebilmek için ter dökecek. Peki, ALES kaç dakika sürecek, ne zaman, saat kaçta bitecek? ALES sınavına dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saat 10.15'te başlayan ALES sınavı toplam 150 dakika sürecek ve böylece adaylar zilin çalmasıyla birlikte 12.45'te sınav salonlarından çıkış yapacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 12 Mayıs'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.