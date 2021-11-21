ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/3 sınav sonuç tarihi

ALES/3 için adaylara, soruları doğru cevaplamaları için 150 dakika süre tanınacak. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ALES/3 sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli oldu. İşte ALES/3 sınav sonuç tarihi...

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES 2021 Kasım 2021 Pazar günü uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 2,5 saat olacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçlarının ne zaman belli olacağı açıklandı. Sonuçlar, 16 Aralık 2021'de ÖSYM tarafından açıklanacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.

Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

