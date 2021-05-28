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Aleyna Çakır davasında yeni gelişme

28.05.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen hakkında devam eden duruşmada Esen’in ev arkadaşı Sera E., Esen’in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söyledi. Esen’in avukatı Umur Yıldırım, “Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu” dedi.

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)’le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.

"ÜMİTCAN UYGUN, ALEYNA ÇAKIR'I ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU"

Mahkeme heyeti tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi. Esen’e yönelik ‘konut dokunulmazlığına ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı.

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Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen’in ev arkadaşı Sera E., Esen’in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söylerken Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.

"TANIK, BAZI ŞEYLERİ GERÇEKLİĞE KAVUŞTURDU"

Esen’in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, “Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna’nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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