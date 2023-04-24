Aleyna Eroğlu saten gömleğiyle poz verdi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ün kazanan Aleyna Eroğlu Instagram sayfası üzerindeki paylaşımlarıyla fenomen haline geldi. Cesur tarzı ile dikkat çeken ünlü isim iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eroğlu bu defa yine sınırlarını zorladı.

Aleyna Eroğlu'nun iddialı tarzına sosyal medyada beğeni yağdı. Takipçileri; 'Mükemmelik ödülü verildi', 'Aşk kadın', 'Seni çok beğeniyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.



