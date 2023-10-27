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Aleyna Tilki Adnan Oktar çetesinde 'kedicik' olmaktan son anda kurtulmuş! "Henüz 13 yaşındayken..."

27.10.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Youtube üzerinden yayınlanan “Kedicik” isimli belgeselin ardından Berfu Yenenler kendisinin de örgüte dahil edilmeye çalışıldığını anlatmıştı. Adnan Oktar organize suç örgütünün Aleyna Tilki'nin de peşine düştüğü ortaya çıktı.

Aleyna Tilki Adnan Oktar çetesinde 'kedicik' olmaktan son anda kurtulmuş! "Henüz 13 yaşındayken..."

Adnan Oktar'ın ve liderlik ettiği suç örgütünün yaptıklarının anlatıldığı belgesel tüm Türkiye'de çok konuşuldu. Belgeselde örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.

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Başarılı şarkıları ve sahne performansı ile büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki’nin de örgüte dahil edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için annesine destek olan Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.

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O dönem henüz 13 yaşında olan Tilki ile irtibat kuran kişi "Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın" dedi ve ona bir e-mail adresi verdi.

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Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu.

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Öztel'in yakın çevresine "Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek" dediği iddia edildi.

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