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Ali Babacan'ın iddiasına Gaziantep Valiliğinden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

12.05.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gaziantep'te 21 Mayıs'ta düzenleyecekleri mitinge izin verilmediği yönündeki iddiaları sonrası Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Babacan'ın kamuoyu ile paylaştığı görselin gerçeği yansıtmadığı ve evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Ali Babacan'ın iddiasına Gaziantep Valiliğinden açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gaziantep'te 21 Mayıs'ta düzenleyecekleri mitinge ilişkin olarak yaptığı, "Valilik önce uygun dedi, ardından uygun değil diye izin vermedi. Talep ettiğimiz 4 yeri de kabul etmedi" ifadelerine Gaziantep Valiliği yanıt verdi.

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"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Valilik, konuyla ilgili yayınlanan belgelerin gerçeği yansıtmadığına ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada; şöyle denildi:

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin, güzergahın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında Valiliğimiz tarafından belirlenmektedir. 2022 yılında 17.01.2022 tarih ve 47753 sayılı Olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz Resmi Web Adresi’nde ilan edilmiştir. Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 29.04.2022 tarihinde yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 05.05 2022 tarihinde kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 05.05.2022 tarihinde Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi Yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir. 10.05.2022 tarihinde bahse konu siyasi parti tekrar Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı’nda açık yer toplantısı yapmak üzere Etkinlik Bildirimi yazısı göndermiş ve istek 11.05.2022 tarihli Valilik Makam Olur’u ile uygun bulunmuştur. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanılmaktadır. İddialara konu edilen ve Onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili 'Evrakta Sahtecilik'suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Kaynak: DHA

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