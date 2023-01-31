Ali Babacan kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın hayatı!

Ali Babacan, Halk TV'deki İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olması sebebiyle 31 Ocak 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ali Babacan AK Parti'deyken 2002–2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerinde bulundu. İşte DEVA Partisi lideri Ali Babacan hakkında merak edilenler...

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan, 04 Nisan 1967 yılında doğdu.

Ali Babacan TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun oldu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Ali Babacan 1989 yılında ODTÜ'den mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Babacan, 1990-1992 yılları arasında İllinois'deki ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Ali Babacan, yüksek lisans çalışmalarında Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı .

Ali Babacan 1992-1994 yılları arasında Chicago, İllinois'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan QRM, Inc. adlı özel bir şirkette, danışman olarak çalıştı.

Ali Babacan 1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra tekstil sektöründe hizmet veren kendi aile şirketinin başına geçti.

1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e danışmanlık yaptı.

Ali Babacan 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi oldu. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile birlikte Devlet Bakanı olarak MKYK'da (Merkez Karar Yönetim Kurulu) yer aldı.

Ali Babacan, 60. Hükümet'inn Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

2007 seçimlerinde AK Parti'den tekrar milletvekili seçildi. Ali Babacan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

Ali Babacan, evli ve üç çocuk babası.

Ali Babacan şu an Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucusu ve genel başkanıdır.

