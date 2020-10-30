Ali Fuat Cebesoy anlatıyor;

Temelinde bilim ve fenin olduğu fazilettir Cumhuriyet. Cinci hocaların cin çıkartma ayinleri (!) yerine suyun içerisinde oksijeni çıkarıp hidrojen ile nelerin yapılabileceğinin göz önüne sermektir Cumhuriyet.

Bu gün Cumhuriyetin ilanının 97. Yılı. Nedir Cumhuriyet demek Cumhuriyetin anlam ve içerik olarak hakkını verememek olabilir. O nedenle “neleri içerir” diye sormak daha doğru olabilir.

“-Elbette bu fikirdeyim, hep bu fikre hizmet ediyoruz” dedim. “-O halde komutayı bırakmayın” dedi. Yeni ordu teşkili işleri vardı. Ordunun başında kaldım. Ankara'ya gitmedim.

“-Hayır, Cumhuriyette değiliz. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde saltanat müessesesi duruyor. Saltanat düşmüş değildir. Saltanat müessesesini düşürmek için Meclisin Cumhuriyeti ilanı lazımdır. Cumhuriyet ilan olunursa saltanat müessesesi doğal olarak düşer. Bu konuda sizin fikriniz nedir?” dedi.

Ben: “-Cumhuriyet yönetimindeyiz zaten, milli hükümetin mahiyeti bu değil mi?” dedim.

Osmanlı İmparatorluğunun ilk nüfus sayımı olan 2. Mahmut döneminde yapılan sayımda, sadece erkeklerin ve hayvanların sayılıp kadınların “sayılmadığı” dönemden gurur kaynağımız olan, Türkan Saylan'ın, Doç.Dr. Neva Çiftçioğlu'nun, Prof.Dr. Figen Söylemezoğlu'nun, Dr. Yasemin Alanay'ın, Prof.Dr. Rezan Topaloğlu'nun ve satırlara sığdıramayıp sayamayacağımız kadar çok kadının bilime katkıları ve hayata vurdukları mühürdür Cumhuriyet.

Hak, hukuk ve adaletin padişahın iki dudağı arasında alelade üç kelimeden ibaret ve mülkün saltanata ait olduğu dönemden; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı ve bağımsız olduğu, aralarında fren ve denge mekanizması olan demokratik düzene geçiştir Cumhuriyet.

Bu gün yaşadığımız düzenin adı ne yazık ki Cumhuriyet değildir. Ali Fuat Cebesoy'un da vekil olduğu meclise ve o Meclisin hür iradesine ihtiyaç bulunmaktadır. O günün çetin koşullarında elde edilmiş olan demokratik zaferlerin yine yeniden kazanılması ve hak ettiğimiz insanca yaşam koşullarına ulaşmayı diliyor, bu gün hakkını veremediğimiz Cumhuriyet için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere emeği geçen tüm vatanseverleri rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizi sonsuz coşkuyla kutluyoruz.

hidirdastan@mynet.com 28.10.2020

