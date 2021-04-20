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  4. Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel biyografisi...

Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel biyografisi...

20.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaya devam eden ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel, bugün 20 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel biyografisi...

Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel biyografisi...

Daha önce Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yapan ve halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaya devam eden ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel, bugün 20 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ALİ RIZA TEMEL KİMDİR?

1946 senesinde Manisa/Demirci'de dünyaya gelmiş olan Ali Rıza Temel, 1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yapmış ve 1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katılmıştır. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirilmiştir. 1982-1987 seneleri arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yapmıştır. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri de okutmuştur. Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaya devam etmektedir. Temel, evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ RIZA TEMEL ESERLERİ:

İslam Davası ve Münafıklar
İslam'da Dış Politika ve Diplomasi
Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)
İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)
İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)
Sağduyu çağrısı
İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri
Ayet ve Hadisler İşığında Dini ve Sosyal Hayatımız
Mutlu bir yuva nasıl kurulur?

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