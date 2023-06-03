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ALİ YERLİKAYA KİMDİR, kaç yaşında? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya nereli? İşte biyografisi

03.06.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Yerlikaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın biyografisi sık sık gündem oluyor. Yerlikaya'nın eğitim hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Konya doğumlu olan Yerlikaya 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Peki, Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALİ YERLİKAYA KİMDİR, kaç yaşında? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya nereli? İşte biyografisi

Ali Yerlikaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın biyografisi merak ediliyor. Ali Yerlikaya 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştır. Konya doğumlu olan Yerlikaya ilk olarak 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlamıştır.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

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29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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