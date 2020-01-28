Alibaba koronavirüs için sahte ve kalitesiz maske satan firmaları ifşa etti

Dünyayı kasıp kavurmaya başlayan ve çıkış noktası Çin olan koronavirüs, Çin’de 56 kişinin hayatını yitirmesine neden oldu. Türkiye’de de belirtileri görünen koronavirüs için insanlar maske takarak önlem alabiliyor. Ancak bunu bile fırsata çeviren Çinlilerin olduğu bugün açıklandı.

Çin’in Amazon’u olan Alibaba, platformu üzerinden koronavirüs için sahte, kalitesi ve süresi dolmuş maske satan kullanıcı ve firmaların olduğunu tespit etti. Alibaba’nın açıklamalarına göre; toplamda 7 firma koronavirüsden insanları korumak için kalitesiz maske satmaya başlamış.

Alibaba’nın bu tespitinden sonra bu satıcılara yaptırımlar uygulanacağı açıklandı. Ayrıca bu ürünler siteden apar topar kaldırıldı. Hatta alışveriş devi bazı firmaların bu virüsten yararlanarak fiyatları da şişirdiğini belirtti. Alibaba’nın politikasına göre fiyat şişirmek yasak.

Çinli alışveriş devinin açıkladığı bu olaya karışan firmalar aşağıda yer alıyor. Eğer yakın zamanda bu firmalardan maske aldıysanız kullanmamanızı öneriyoruz. Bu tip maskeleri internet yerine eczanelerden tedarik etmeniz sizin için daha iyi olacaktır.