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Alibeyköy Barajı’nda balçığa saplanan gençleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Alibeyköy Barajı’nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı.Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri’nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü. Güzelce Kemeri’ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan’ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

SIRTINA ALIP AMBULANSA GÖTÜRDÜ

Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz’ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı. Dakikalarca Yılmaz’ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri’ni görmek için Alibeyköy Barajı’na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, “Biz Alibeyköy Barajı’na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri’ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Barajı balçık

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