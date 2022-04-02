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Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

31.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar yavaş yavaş ısındığı için bot, çizme ve spor ayakkabı gibi kapalı ayakkabılardan kurtulma vakti geliyor! İlkbahar ve yaz kombinlerinizi süsleyecek trend sandalet modelleri ile sıcak günlerde serin kalırken aynı zamanda modaya ayak uydurabilirsiniz. Sportif tasarımlardan abiye modellere kadar çeşitlenen birçok sandaletle farklı tarzlar yaratarak herkesi kendinize hayran bırakın! Gelin, giymek için ilkbaharın gelmesini isteyeceğiniz en güzel sandaletlere birlikte bakalım.

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Canlı renklerin sıklıkla tercih edilmesi, ilkbahar aylarının daha enerjik geçmesine yardımcı oluyor. Cıvıl cıvıl kıyafetlerin altına giyeceğiniz sandaletler de hem gündüz hem gece hayatınıza uyum sağlıyor! Onlarca model arasından tarzınıza en uygun sandaleti seçebilir, yeni moda olan önü kare sandaletler ile tarzınızı trendlere uydurabilirsiniz. Özel günlerde taş detaylı sandaletleri tercih edebileceğiniz gibi basit bir tişört ve kot şorttan oluşan kombininizi de spor sandaletlerle süsleyebilirsiniz. Yaza "Merhaba!" demek ve tarzınızı konuşturmak için kullanabileceğiniz sandaletlere bir göz atın!

1. İlkbaharda da şıklığı elinizden bırakmayın!

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

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İlkbahar ve yaz sıcaklarında kapalı ayakkabılar kullanmayı tercih etmiyorsanız Zhabtuc Bağcıklı Sandalet tam size göre! Özellikle ilkbahar akşamlarında dışarı çıkarken hem şık görünmek hem kombininizin canlılığını artırmak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Önü kare formda olan Zhabtuc sandalet ile son dönemlerin modasına kolayca ayak uydurun. Bağcıklı bir model olan sandaleti çapraz bir şekilde bileğinize bağlayıp mini etek ya da elbiselerle tamamlayabilirsiniz. 11 cm yüksekliğindeki topuğu ile gece şıklığını günlük hayatınıza taşıyabilir, her stile uygun olan bu ürünü kullanarak oluşturduğunuz kombinlerle akıllara kazınabilirsiniz!

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2. Modası geçmeyen bir ürün: Halat sandalet

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Bahar aylarında parmak arası terlik giymeyi seviyorsanız Meyra Ayakkabı'nın halat sandaletine bayılacaksınız! Meyra Ayakkabı Halat Sandalet'i kot şortların ve elbiselerin altına giyebileceğiniz gibi plajlarda ya da serin akşam yürüyüşlerinde de kullanabilirsiniz. Hem şık hem rahat olan halat sandalet ile yıllardır arayıp bulamadığınız konforu yakalayabilirsiniz. Baş parmağı saran halat tasarımıyla ayağı zarif gösteren ürün, gün boyu kullanabileceğiniz favori sandaletiniz hâline gelecek. İlkbahar trendini yakalamak istiyorsanız modası geçmek bilmeyen halat sandaletlerden yardım alın!

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3. Siyahın şıklığını Nine West ile sandaletinize taşıyın.

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Nine West'in kaliteli tasarımlarından biri olan bu şık topuklu sandalet ile özel günlerde şıklığı yakalayın. İnce topuğu ve ön kısımdaki çapraz detayları ayağı daha zarif gösterirken yılan derisi görünümü ürüne vamp bir hava katıyor. Elbise, abiye ya da eteklerin altına tercih edebileceğiniz Nine West Sandalet ile geceyi kurtarabilir, konforun tadını çıkarabilirsiniz. Bilekten ayarlanabilen sandaleti kendi bileğinize uygun sıkılıkta kullanabilir, bileği saran tasarımı sayesinde saatlerce topukların üzerinde dursanız bile ağrı hissetmeden keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Daha ne olsun!

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4. Beyaz sandalet ile ilkbahara "Merhaba!" deyin!

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Kurtarıcı renkler arasında olan beyaz, ilkbahar kombinleriyle bütünleşiyor! Pull&Bear imzalı beyaz sandaleti pantolon, elbise ve eteklerle kullanabilirsiniz. Spor kombinlerinize uyum sağlayacak beyaz sandaletin şerit detaylarıyla çok daha zarif görüneceksiniz. Yüksek topuk giyemeyen ama topuklu sandalet sevdasından da vazgeçemeyen biriyseniz Pull&Bear İnce Bantlı Topuklu Sandalet tam sizlik!Ayağınızın yapısına uygun üretilmiş beyaz sandaleti çiçekli elbiselerinizin altına tercih edebilir, hem günlük kullanımda hem akşam yürüyüşlerinde kullanabilirsiniz. Kısa topuklu tasarımıyla gün boyu rahat hareket etmenize imkân tanıyan, şıklığı ve konforu bir araya getiren bu sandalete bir şans verin!

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5. Işıltılı sandaletleri sevenler için güzel bir alternatif: SUSIMODA Kadın Deri Sandalet

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

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Çok yüksek topuklu ayakkabılarla aranız iyi değilse önereceğimiz modeli kaçırmamalısınız. Topuk yüksekliği 8 cm olan SUSIMODA Kadın Deri Sandalet, taş detayıyla şıklığını ortaya koyuyor. Özel davetlerde stiletto ayakkabı giymekten sıkılanlar için ışıltılı bir alternatif olan sandaletin taşlı üst kısmı, ürünün güzelliğine seviye atlatarak ona bambaşka bir hava katıyor. Üstelik bileği saran tasarımı, gün boyu kullanım avantajı sağlıyor. Hem göz alıcı hem rahat olan deri sandaleti özel günlerde tercih ederek insanları kendinize hayran bırakabilir, etkinlik boyunca tarzınızdan söz ettirebilirsiniz!

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6. Kahverengi ve derinin mükemmel uyumu!

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Deri ayakkabılar kullanmaktan hoşlanıyorsanız bahar aylarında Bershka Sivri Burunlu Topuklu Sandalet'i de tercih edebilirsiniz. Kahverengi ve deriyi bir araya getiren topuklu sandalet, bant detayı ile ayağı fazlasıyla zarif gösteriyor. Ayağı tamamen sarabilmesi için elastik bant şeklinde tasarlanan bilek kısmı sayesinde gün boyu ayağınızdan çıkmıyor, böylece hayatınıza konfor geliyor! İş hayatında blazer ceketlerle kombinleyebileceğiniz Bershka topuklu sandalet ile kıyafetlerinizi farklı bir havaya sokabilirsiniz. Sivri burunlu bu ürünü gece veya gündüz fark etmeksizin, moda anlayışınız nasıl gerektiriyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz.

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7. Düz sandaletlerin kurtarıcı olduğu bir gerçek!

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

Havaların iyice ısınmaya başladığı mevsimlerde rahatlığı ön plana koyuyorsanız Trendyol Shoes Pembe Kadın Sandalet'e mutlaka bir göz gezdirin. Bantlarındaki renk geçişleriyle dikkat çeken Trendyol Shoes sandaleti tüm bahar dönemi boyunca kullanabilirsiniz. Sahilde dolaşırken, bisiklet sürerken, denize ya da arkadaşlarınızla akşam kahvesi içmeye giderken... Bu ürünle her kombininizi konforlu hâle getirmeniz mümkün. Kalın tabanıyla yerden gelebilecek ısı ve toz gibi etmenlerle temasınızı en aza indiren, rahatlığı sebebiyle ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Trendyol Shoes sandaleti gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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8. Kalın şeritli sandaletlere ne dersiniz?

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

"İnce şeritler artık eskide kaldı." diyorsanız tercihinizi kalın şeritli bir model olan Bobby Pudra Topuklu Sandalet'ten yana kullanın. Farklı topuk tasarımıyla dikkat çeken Bobby sandalet, yumuşak rengi sayesinde her kıyafete uyum sağlıyor. Ayağın üst kısmından bileğe doğru uzanan çapraz kalın şeridin yarattığı hoş geçiş sayesinde sandaletin içinde ayağınız gayet zarif görünüyor. Desenli elbiselerin, kot şortların, eteklerin ya da giymek istediğiniz çoğu kıyafetin altında kullanabileceğiniz ürünün gösterişiyle basic tişörtleri bile olduğundan daha çekici hâle getirebilirsiniz. Yüksek topuklu bir sandalet olmadığı için ağrı derdi de çekmezsiniz!

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9. Önümüzdeki ilkbaharda örgü modasına yer açın.

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

İç içe geçmiş gibi görünen iki adet halkadan oluşan topuk tasarımı sayesinde dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz Keisha Örgü Detaylı Sandalet, nude rengi ile her kıyafete kolayca uyum sağlıyor. Siyah, kahve, kırmızı, mavi ve daha birçok renk ile kullanabileceğiniz, bilek kısmını kendi bilek ölçünüze göre ayarlayabileceğiniz Keisha sandalet; örgü detayları ile fark yaratıyor. Ayağın üst kısmına gelecek bölümde yer alan örgü ve şeritlerin yanı sıra kare burnu ile kalıpların dışına çıkıyor. Bahar gecelerinde dışarı çıkarken tercih edebileceğiniz Keisha sandalet ile tarzınızı konuşturmaya hazır olun.

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10. Lilayı ayakkabı dolabınızdan eksik etmeyin!

Alınca hemen giymek için İlkbahar'ın gelmesini isteyeceğiniz sandalet modelleri/çeşitleri

İlkbahar ve yaz aylarının imza renklerinden biri olan lila, Diardi İnce Bantlı Sandalet'te kendine yer buluyor. Büzgülü ön bandı ile harika bir tarz yakalayan sandalet, ayağınızı tam kavrayarak hoş görünmesini sağlıyor. Bu ürünü kot pantolon, tişört, etek ve elbise gibi birçok kıyafetin altına giyebilecek olmanıza ne demeli? Hem akşamüzeri arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken hem gündüzleri sahile inerken kullanabilirsiniz. Hayatınızın her anına uygun olan Diardi İnce Bantlı Sandalet, 5 santimlik kısa topuğu ile ayağınızı ağrıtmayacağı için gün boyu rahatlıkla kullanılabilen ürünlerden biri. Bileği kavrayan lastik tasarımı ise giyimi kolaylaştırdığı gibi ayaktan çıkma problemlerini de önlüyor. Kısacası konfor ayağınıza geldi diyebilir miyiz?

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