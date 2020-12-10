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Alışveriş çılgınlığının bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiltere'nin Preston şehrinde yaşayan genç kız Black Friday indiriminin hakkını verdi. İndirim saatleri için alarm kuracak seviyede bir alışveriş çılgını olan Jessica Simpson, 78 adet kıyafet alarak şaşkına çevirdi.

Alışveriş çılgınlığının bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor

İngiltere merkezli bir moda perakendecisi olan PrettyLittleThing'in Black Friday indirimi kuşkusuz 19 yaşındaki genç kıza yaradı.

Black Friday satışından 1.600 sterlin değerindeki ürün için sadece 35 sterlin ödeyen Jessica Simpson, 78 adet kıyafet satın aldı. Yüzde 99 indirim vaat eden markalardan ürün satın alan genç kadın, amacına ulaşmak için gece alarm kurup kalkıyordu.

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GECE ALARM KURUYORDU

1 sterline bile kıyafet satın alan kadın, 'Satış başlamadan önce 5 dakika önceye alarm kurdum. Benim kadar istekli olan binlerce insan olacağını biliyordum, bu yüzden hazırlıklı olduğumdan emin olmak istedim. İnternete girer girmez ve satış başlar başlamaz, işler hemen stoktan çıkmaya başladı, bu yüzden en iyi ürünler için bir yarıştı. Diğer herkesi pazarlıkta yenmeye çalışmak bir mücadeleydi ama gerçekten iyi iş çıkardım ve sadece 35 sterline 1.600 sterlin değerinde kıyafet ve ayakkabı almayı başardım. Bir öğrenci olarak, tüm bu şık eşyaları kuruş karşılığında satın alabileceğim için çok heyecanlıydım, kendime bir servet biriktirdim ve umarım bir süre bir şey satın almak zorunda kalmayacağım. Bu kadar az parayla bu kadar çok şey almayı başardığıma inanamıyorum.'

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'AİLEM DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜ'

Tüm paketlerim geldiğinde ailem deli olduğumu ve bir servet harcamam gerektiğini düşündü, ancak onlara gerçekte kaça mal olduğunu söylediğimde çok şaşırdılar ve hepsini elde etmek için gerçekten iyi yaptığımı düşündüler.'

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Jessica, satışta elbiseler, üstler, rahat giysiler, iç çamaşırlar ve topuklu ayakkabılar dahil olmak üzere kendine yepyeni bir gardırop oluşturdu.

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