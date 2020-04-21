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Alışveriş kuyruğu sokağa taştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi market ve kasap önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüs salgınına karşı önlem alma amaçlı 4 güne çıkarılan sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşan kuyruklar dükkanlardan caddelere taştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak'ta 22 Nisan günü saat 24.00 ile 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmaları 4 gün boyunca yasaklanmıştı. Ramazan'ın yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı. Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Cadde üzerindeki bir kasabın önündeki sırasının dükkan önünden başlayıp yan sokağın bitimine kadar uzaması dikkat çekti.

"20 DAKİKA BEKLEDİM"

Markete gitmek için yaklaşık 20 dakika beklediğini söyleyen bir vatandaş, "İhtiyaçlarımı aldım. Daha önce bu kadar yoğun olmuyordu. Şimdi sokağa çıkma yasağından dolayı millet akın ediyor. 20 dakika falan bekledim baya yoğun" şeklinde konuştu. Kasap görevlisi ise," Her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Malum sokağa çıkma yasağı ve ramazan hazırlıklarından dolayı. Mümkün olduğunca da sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bugün sabah 9'da başladı yoğunluğumuz" diye konuşurken sırada bekleyen bir vatandaş, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili geldik. Hazırlık yapıyoruz" dedi. (DHA)

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Bahçelievler istanbul kasap market koronavirüs

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