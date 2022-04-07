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  4. Alışveriş merkezinde ortalık karıştı! İki grup birbirine saldırdı

Alışveriş merkezinde ortalık karıştı! İki grup birbirine saldırdı

07.04.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Gebze Center AVM'de meydana geldi.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki iki grup henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Daha da hararetlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. İki grubun yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgayı, alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavgada alışveriş merkezi adeta savaş alanına döndü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

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