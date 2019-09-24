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Alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

İzmir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında geç Helenistik döneme ait heykel başı satmaya çalıştığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başını satmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında, tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, operasyon başlattı.

Takibe alınan D.B. ve E.G, alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihi eser yakalandı

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