Alışveriş sırasında daha az para harcamanızı sağlayan 10 püf noktası

Alışveriş sırasında tasarruf etmek için en iyi stratejilerin ne olduğunu bulmaya karar verdik. Ve şimdi bu altın ipuçlarını sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

TOPUKLU AYAKKABI GİYİN

Küçük bir araştırmaya göre, topuklu ayakkabı giyerken dengenizi korumaya odaklanmak, harcadığınız parayı etkileyebilir. Böylelikle tüketiciler, seçeneklerini daha dikkatli değerlendirebilecek ve çok pahalı olanlar yerine orta fiyatlı ürünleri tercih edebilecekler. İlginç bir şekilde, yogadan sonra veya yürüyen merdivenlerden sonra alışverişe çıkmak da aynı etkiye sahip olabilir.

ERTELEMEK İYİ OLABİLİR

Online alışveriş yaparken "siparişi tamamla" butonuna tıklamadan önce web sitesini kapatıp birkaç saat veya bir gece bırakmayı deneyebilirsiniz. Seçtiğiniz öğeleri bile unutabilirsiniz, bu da onlara gerçekten ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Aynı şeyi bir mağazada, eşyayı geri koyarak ve o mağazadan kısa bir yürüyüşe çıkarak yapabilirsiniz.

SATIŞ EKİBİYLE UZUN SÜRELİ ETKİLEŞİMLERDEN KAÇININ

Müşterilerle olumlu etkileşimler, birçok perakendecinin dikkatle takip ettiği kurallardan biridir. Satış görevlileri müşterileriyle ne kadar çok etkileşimde bulunursa, onların mağazalarında o kadar uzun süre kalmalarını sağlar ve müşterilerin amaçladıklarından daha fazlasını satın alma olasılıkları artar. Bunu bilerek, artık bu etkileşimleri olabildiğince kısa tutmaya çalışabilir veya hiç etkileşimde bulunmayabilirsiniz.