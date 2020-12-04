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Alışveriş sırasında daha az para harcamanızı sağlayan 10 püf noktası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gerekli gereksiz alışverişi kuşkusuz hepimiz yapıyor, eve döndüğümüzde 'şimdi buna ne gerek vardı?' diyerek kendimizi sorguluyoruz. Üreticiler ve satıcılar satın alma arzumuzu tetiklemek için bizi dikkatle inceliyorlar. Ancak, her türlü cazibeye karşı koymanın ve birikimlerinizi artırmaya devam etmenin çok etkili yolları var.

Alışveriş sırasında daha az para harcamanızı sağlayan 10 püf noktası

Alışveriş sırasında tasarruf etmek için en iyi stratejilerin ne olduğunu bulmaya karar verdik. Ve şimdi bu altın ipuçlarını sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

TOPUKLU AYAKKABI GİYİN

Küçük bir araştırmaya göre, topuklu ayakkabı giyerken dengenizi korumaya odaklanmak, harcadığınız parayı etkileyebilir. Böylelikle tüketiciler, seçeneklerini daha dikkatli değerlendirebilecek ve çok pahalı olanlar yerine orta fiyatlı ürünleri tercih edebilecekler. İlginç bir şekilde, yogadan sonra veya yürüyen merdivenlerden sonra alışverişe çıkmak da aynı etkiye sahip olabilir.

ERTELEMEK İYİ OLABİLİR

Online alışveriş yaparken "siparişi tamamla" butonuna tıklamadan önce web sitesini kapatıp birkaç saat veya bir gece bırakmayı deneyebilirsiniz. Seçtiğiniz öğeleri bile unutabilirsiniz, bu da onlara gerçekten ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Aynı şeyi bir mağazada, eşyayı geri koyarak ve o mağazadan kısa bir yürüyüşe çıkarak yapabilirsiniz.

SATIŞ EKİBİYLE UZUN SÜRELİ ETKİLEŞİMLERDEN KAÇININ

Müşterilerle olumlu etkileşimler, birçok perakendecinin dikkatle takip ettiği kurallardan biridir. Satış görevlileri müşterileriyle ne kadar çok etkileşimde bulunursa, onların mağazalarında o kadar uzun süre kalmalarını sağlar ve müşterilerin amaçladıklarından daha fazlasını satın alma olasılıkları artar. Bunu bilerek, artık bu etkileşimleri olabildiğince kısa tutmaya çalışabilir veya hiç etkileşimde bulunmayabilirsiniz.

BANKA KARTINIZI EVDE BIRAKIN

Bir başka çalışma, tüketicilerin nakit ödeme yerine banka kartlarıyla ödeme yapmaları durumunda daha fazla para harcama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Nakit ödediğimizde, harcadığımız paranın miktarını görüyoruz ve bu nedenle acı verici olabilir. Ancak kartla ödeme yapmak, harcamalarınızın takibini zorlaştırır.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNE MİSAFİR GİRİŞİ YAPIN

Çevrimiçi alışveriş yaparken, yeni bir hesap açmaktan ve banka hesabı verilerinizi kaydettirmekten kaçının. Kaydedilen bilgiler, satın alma işleminin birkaç tıklamayla yapılabileceği ve dolayısıyla ani bir satın alma işlemini tetikleyebileceği anlamına gelir. Bir misafir olarak satın alma işleminize devam ederseniz, kart numaranızı ve diğer bilgileri girmeniz gerekecek, bu da tembelleşebileceğiniz, kartınızı aramak istemeyeceğiniz ve sonunda sipariş vermekten kaçınabileceğiniz anlamına gelir.

PAHALI EŞYALARI ALMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Dürtüsel olarak pahalı şeyler satın almak ve sonra pişmanlık duymak çok acı verici olabilir. Bunu önlemek için, çevrimiçi olarak kontrol etmeyi deneyebilir ve satın almayı düşündüğünüz pahalı şey hakkında başkalarının ne dediğini görebilirsiniz. Bazen, diğer müşterilerin çoğunun bundan dolayı mutsuz olduğunu öğrenebilirsiniz, bu nedenle muhtemelen paranızı da harcamamalısınız.

NANE ŞEKERİ EMİN

Perakendeciler, müşterileri için alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmek için "koku pazarlaması" adı verilen özel bir strateji kullanır. Daha fazla para harcamalarını tetiklemek için bergamot, vanilya, beyaz çay veya bambu gibi kokular kullanırlar. Nane aromalı şeker veya sakız çevrenizdeki aromaları bastırabilir ve amaçladığınızdan fazlasını harcamamanıza yardımcı olabilir.

MÜZİK DİNLEYİN

Daha fazla harcama yapmamızı sağlayacak bir başka numara da mağazalarda hoş sesler ve şarkılar kullanmak. Bu konu çok uzun süredir üzerinde çalışılmış ve müziğin temposunun ve türünün satın alma kararlarımızı verme şeklimizi etkilediği kanıtlanmıştır. Kandırılmamak için alışveriş yaparken kulak tıkacı takabilir veya ruh halinizi çok fazla etkilemeyeceğini bildiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE GARDIROBUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN

Bazen kıyafet alışverişi yaparken, zaten sahip olduklarımıza benzer ürünler satın alabiliriz. Mağazaya gitmeden önce, halihazırda sahip olduğun kıyafetleri kontrol etmek ve görmek için dolabınızı gözden geçirin. Bu şekilde tüm ürünlerinizi takip edecek ve benzerlerini satın almaktan kaçınacaksınız.

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