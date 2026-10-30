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Bu 2 malzemeyi birlikte kaynatın: Eviniz misler gibi kokacak

Portakal kabuğu ve tarçını suyla birlikte kaynatmak, evin daha ferah kokmasına yardımcı olan pratik yöntemler arasında yer alıyor. Yemek kokularını bastırmaya ve meyve kabuklarını yeniden değerlendirmeye yarayan bu karışım, oda kokularına alternatif olarak kullanılabiliyor.

Bu 2 malzemeyi birlikte kaynatın: Eviniz misler gibi kokacak
Nilgün Arabacı

Evde hoş bir koku oluşturmak için her zaman hazır oda kokularına ihtiyaç duyulmuyor. Mutfakta bulunan portakal kabukları ve tarçın çubuklarıyla hazırlanan basit bir karışım, ortama doğal bir aroma yayılmasını sağlayabiliyor. Bir tencerede suyla birlikte hafifçe kaynatılan bu iki malzeme, özellikle yemek sonrasında mutfakta kalan kokuları bastırmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

PORTAKAL KABUĞU VE ÇUBUK TARÇIN KAYNATMAK NE İŞE YARAR?

Portakal kabuğu ve tarçının birlikte kullanılmasının temel amacı, evin içine hoş bir koku yaymak. Portakal kabuğunda bulunan ve turunçgillere özgü kokunun oluşmasında önemli rol oynayan limonen, karışıma ferah bir aroma kazandırıyor. Tarçın ise içerdiği sinnamaldehit gibi bileşiklerle sıcak ve baharatlı bir koku oluşturuyor.

Good Housekeeping dergisinde aktarılan ev bakımı önerilerinde uzman Holderman, portakal, tarçın çubukları ve isteğe bağlı diğer baharatların suyla birlikte ısıtılmasını tavsiye ediyor. Bu yöntemde oluşan buhar, sentetik koku vericilere ihtiyaç duymadan ortamın hafifçe kokmasını sağlıyor.

Better Homes & Gardens dergisi de yöntemin, normalde çöpe atılabilecek turunçgil kabuklarını ve bazı yiyecek artıklarını yeniden değerlendirmeye olanak tanıdığına dikkat çekiyor.

YEMEK KOKULARINI BASTIRIYOR

Balık, kızartma veya soğan gibi yiyeceklerin hazırlanmasının ardından mutfakta kalan kokular bazen uzun süre hissedilebiliyor. Portakal kabuğu ve tarçınla hazırlanan karışım, ortama yaydığı aromayla bu kokuların daha az hissedilmesine yardımcı olabiliyor.

Ancak bu yöntemin etkisi esas olarak koku vermekle sınırlı. Karışım, havadaki kirleticileri ortadan kaldırmıyor ve havayı dezenfekte etmiyor. Bu nedenle düzenli havalandırma ve temizlik uygulamalarının yerini almıyor.

ADIM ADIM YAPILIŞI

Evde doğal bir koku oluşturmak için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan karışım, yaklaşık 20-30 dakika boyunca kısık ateşte tutulabiliyor.

Gerekli malzemeler:

1 veya 2 portakalın kabuğu

2-3 adet tarçın çubuğu

750 mililitre ile 1 litre arasında su

İsteğe bağlı olarak birkaç karanfil, yıldız anason veya birkaç dilim elma

Hazırlanışı:

Portakalları kabuklarını soymadan önce iyice yıkayın.

Portakal kabuklarını ve tarçın çubuklarını küçük bir tencereye koyun.

Malzemelerin üzerini örtecek kadar su ekleyin.

Karışımı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını açık bırakın.

Karışımı yaklaşık 20-30 dakika hafifçe kaynatın.

Ocağı kapatın ve karışımın soğumasını bekleyin.

Koku yoğunluğunu artırmak için isteğe bağlı olarak karanfil, yıldız anason veya elma dilimleri de eklenebiliyor. Kullanılan malzemelerin miktarı, evin büyüklüğü ve havalandırma koşulları, kokunun ne kadar belirgin hissedileceğini etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
portakal tarçın
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