Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Çatlak izleri ve karın yağları içeren ASOS reklamı, müşterilerinin övgüsünü topluyor. Reklamda mor ve mavi bikiniyle poz veren modellerin yer aldığı gönderi, 16 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

'Kusursuz güzellik algısının yıkılmasını, zayıf vücutların aslında bir photoshop harikası' olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısı kadınlardan gelen bazı yorumlar şöyle:

''İşte olması gereken gerçek vücut, sizi kutluyorum. Büyük beden modeller dışında zayıf olan modellerle de çalışmanız çok güzel. Vücutların gerçekçi görünmeleri bizi mutlu ediyor. Çünkü çoğumuz böyle görünüyoruz. ASOS'un bunu değiştirmesine sevindim.''

ASOS bunu yapan ilk moda şirketi değil. Geçtiğimiz yıllarda Boohoo Ve CVS gibi markalar da reklamlarında photoshopsuz afişleriyle ilgi çekmişti.





