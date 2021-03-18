Aliyev, Nevruz Bayramı öncesi 625 kişiye af çıkardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayram’ı öncesi 625 kişiyi kapsayan af kararnamesini imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Nevruz Bayramı öncesi 625 mahkuma af çıkardı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in bazı hükümlülerin affedilmesi için kararname imzaladığı belirtildi. Açıklamada, Aliyev’in bir dizi hükümlü, aile ferdi ve insan hakları kuruluşlarının af çağrılarını değerlendirdiği ve insani ilkelere göre af kararı alındığı kaydedildi. Aliyev’in imzaladığı kararnameye göre, hapis cezasına çarptırılan 475 kişinin kalan cezaları kaldırıldı, hapis cezasına çarptırılan 98 kişinin ise cezası yarıya indirildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan 3 kişinin ise cezaları 25 yıla düşürüldü.

Af ile 2 kişi şartlı tahliye edilirken, hapis cezasına çarptırılan ve cezaları ertelenen 3 kişi ise serbest bırakıldı. Ayrıca 21 kişinin kalan cezaları kaldırılırken, para cezasına çarptırılan 23 kişinin de cezası iptal edildi.

