Aliyev-Paşinyan görüşmesi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, bugün Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında uzun bir aradan sonra ilk resmi görüşmenin gerçekleştirildiğini, Paşinyan'la daha önce yaptığı görüşmelerin uluslararası toplantılar çerçevesinde tanışma nitelikli olduğunu söyledi.

Aliyev, "Olumlu olarak değerlendirdiğimiz görüşme yapıcı bir ortamda yapıldı. İnsanlar arasında güven oluşturma konularını müzakere ettik. Müzakere süreci sonuç odaklı olmalıdır. Azerbaycan için öncelikli konu, BM Güvenlik Konseyi'nin, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki bölgelerden derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden dört kararı, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukuk kuralları gereği Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesidir." diye konuştu.