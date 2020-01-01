HABER
  4. Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Denizli’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Sürücü kaçmadan önce muhabirin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna 'Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz' diye yanıtını verdi.

Kentte yeni yıla girilmesi ile birlikte polis tarafından önceden belirlenen noktalarda trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde alkol ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamalar esnasında polis ekipleri N.D., idaresindeki özel plakalı lüks aracı durdurdu. Ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1.0 promil alkollü olduğu tespit edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sonrasında şahsa alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL trafik cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ardından trafik polisleri N.D.’ye ehliyetine el konulduğu için direksiyon başına geçemeyeceğini bu yüzden ehliyeti olan ve alkollü olmayan birisinin gelerek aracını hareket ettirebileceğini aksi durumda aracın çekici vasıtası ile otoparka götürüleceğini söyledi. Bunun üzerine N.D., beklemeye başladı. Ancak işlemler devam ettiği sırada polis memurları kontak anahtarını almak için araca yönlendiği sırada hızlı davranan N.D., otomobile koşarak araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada bir polis memuru aracın arka camına vurarak sürücüyü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve sürücü bir anda gözden kayboldu. Sonrasında ise ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

TUHAF AÇIKLAMA

N.D., ceza yazıldığı esnada kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna ise “Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Sevgilim ve aşkımla restorandan geliyorum, evime gidiyorum. Ben ceza yedim, ben ceza falan yemedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz” şeklinde açıklama yapması ise alkolün şişede durduğu gibi durmadığını gözler önüne serdi.

YUNUS EKİPLERİ YAKALADI

Denetimler esnasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir başka alkollü sürücü ise yunus ekipleri tarafından uygulama noktasından yaklaşık 1 kilometre ileride durduruldu.

Denetimlerde çok sayıda sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere kurallara uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Denetimler gece geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: İHA

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtıKaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı
Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçtiBaba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü Denizli

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
erkekliğin 10 da 9 'u kaçmak olduğu deyimini tam yerine getirirken yine yapamamış
efkarlıymış :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Ankara'da apartman dairesinde yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

İstanbul'da metroda tartışma kanlı bitti! Hastaneye kaldırıldılar

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İzmir’de yılbaşı kutlamasında kan aktı! Çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı

Taksim'de hayat normale döndü

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.