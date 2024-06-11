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  4. Alkollü baba dehşeti cinayetle bitti! Engelli kızını dövüp boğmaya çalıştı, oğlu araya girince...

Alkollü baba dehşeti cinayetle bitti! Engelli kızını dövüp boğmaya çalıştı, oğlu araya girince...

11.06.2024 11:30
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Bartın’ın Ulus ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile kızı E.Ç. arasında tartışma çıktı. Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise babasını evdeki tüfekle vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Alkollü baba dehşeti cinayetle bitti! Engelli kızını dövüp boğmaya çalıştı, oğlu araya girince...

İddiaya göre, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi’ndeki evine alkollü gelen baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç.’yi dövüp boğazına sarılarak boğmaya çalıştı. Baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç. ile tartışmaya başladı.

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BABASINI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç.’nin eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı.

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4 çocuk sahibi M.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan T.Ç.’nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Bartın
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