HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkolü fazla kaçıran şahsı su kuyusunda buldular!

Alkolü fazla kaçıran şahsı su kuyusunda buldular!

17.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da alkol alırken kendini kaybeden adam, su kuyusundan aşağı düştü. Dengesini kaybederek düştüğü anlaşılan adamın yardımına vatandaşlar yetişti. Ambulans, itfaiye ve polislere haber verilmesinin ardından ekipler olay yerine gelerek şahsı su kuyusundan çıkardı.

Alkolü fazla kaçıran şahsı su kuyusunda buldular!

Olay, Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi Abdal Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. (55), alkol almak için başında oturduğu kuyunun duvarından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten cam şişelerin üzerine düşen Hüseyin E.’yi gören vatandaşlar koşarak yardım etmek istedi.

ÇABA BAŞARISIZ KALINCA EKİPLERİ ÇAĞIRDILAR

Yardım çabası başarısız olunca itfaiyeye haber verildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşırı alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin E.’yi yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen ve ambulansa binmek istemeyen adam, polis ekiplerinin ikna etmesiyle araca alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

ÇENE VE KAFADA YARIKLAR VAR

Çenesinde ve kafasında yarıklar bulunan Hüseyin E., yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin E'nin düştüğü kuyunun içine atılmış şişeler ise korkuttu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Vatandaşlar haber verdi! Korkutan anlarVatandaşlar haber verdi! Korkutan anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.