Alman BIG Partisi, 25 Türk kökenli adayla AP seçimlerine hazırlanıyor

Almanya’nın tek göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet Biriliği Partisi (BIG), 25 Türk kökenli adayla Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor.

Almanya’nın tek göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet Biriliği Partisi (BIG) 23-26 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosunda 13 farklı etnik kökenden 25’i Türk kökenli olan 38 adayla girmeye hazırlanıyor.

Yenilik ve Adalet Biriliği Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı ve AP adayı İsmet Mısırlıoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, Avrupa çapında bir ilke imza attıklarını ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için çoğunluğu göçmenlerden oluşan bir liste oluşturduklarını belirterek Almanya’daki siyasi partilerde göçmen ve Müslümanları temsil etmek mümkün olmadığını söyledi.

"Mutlaka sandığa gidin"

Oy hakkı olan göçmen ve Müslümanların sandığa gitmeleri yönünde çağrı yapan Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, "Almanya’nın tek göçmen partisi olarak, yüzde 0.5’e tekabül eden 150 bin oy almamız halinde Avrupa Parlamentosuna temsilci gönderebiliriz. Yeter ki göçmen ve Müslümanların sandığa gitmelerini sağlayalım. Eyalet parlamentolarına seçilen Türkiye kökenli milletvekillerinin hiç biri muhafazakar kesimi temsil etmiyor. Sandığa gitmemiz halinde oy potansiyelimiz bizi Almanya’nın sekizinci büyük partisi yapabilir. Sahipsizlik ve aidiyetsizlik en büyük sorun. Dördüncü kuşak bile kendini bu ülkeye ait hissetmiyorsa, bu yalnızca Türklerin sorunu olamaz" diyerek, 23-26 Mayıs tarihlerindeki Avrupa Parlamentosu’nda seçimlerinin özellikle Almanya’da 6 milyon Müslüman göçmenin sorunlarını Avrupa Parlamentosuna taşımak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.