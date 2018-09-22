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Alman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası müzik festivaline katılacaklarını açıklayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki senfoni orkestrasında (CYSO) görevli Alman müzisyen Jens Georg Bachmann ve orkestra lideri Wolfgang Schroeder'e Rumlar tepki gösterdi.

Alman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası müzik festivaline katılacaklarını açıklayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki senfoni orkestrasında (CYSO) görevli Alman müzisyen Jens Georg Bachmann ve orkestra lideri Wolfgang Schroeder'e Rumlar tepki gösterdi. 'Festivale katılırsanız işten atılırsınız, Kıbrıs'ta iş yapamazsınız' diye tehdit edilen Alman müzisyenler, KKTC'ye gelmekten vazgeçti.
Rum Kesimi'ndeki senfoni orkestrasında görevli Alman müzisyen Jens Georg Bachmann ve orkestra lideri Wolfgang Schroeder'in, KKTC'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan 16'ncı Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında 8 Ekim'de sahneye çıkacağı bildirildi. Alman müzisyenlerin KKTC'deki festivale katılacak olması Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tartışma yarattı.
'DERHAL GÖREVDEN ALIN'
EDEK partisi milletvekili Costis Efstathiou, konserin kabul edilemez olduğunu söyledi. Efstathiou, "Bu sanatçıların paralarını biz ödüyoruz" diyerek konserin engellenmesi çağrısı yaptı. Yeşiller Milletvekili Giorgos Perdikis, 'müzisyenlerin derhal görevden alınması' çağrısı yaparken, Rum Dışişleri Bakanlığı da olaya müdahil oldu ve sorunun çözülmesi talimatı verdi. Tartışmalar üzerine Kıbrıs Rum Senfoni Orkestrası yönetimi 2 müzisyeni toplantıya çağırdı. Sanatçıların, kendilerinden izin almadığını açıklayan yönetim, 'gereğinin yapılacağı' mesajı verdi.
ALMAN MÜZİSYENLER AZARLANDI
Orkestra yönetimi de, Alman müzisyenler Jens Georg Bachmann ve Wolfgang Schroeder'e, "Neden izin almadan böyle bir etkinliğe katılma kararı aldınız? Bu kabul edilemez, derhal etkinliğe gitmekten vazgeçin, işten atılırsınız" diyerek tepki gösterdi. Müzisyenler ise "Bizler, festivalin KKTC liderliğinin düzenlediği bir etkinlik olduğunu bilmiyorduk" savunması yaptı.
Toplantıdan sonra açıklama yapan Alman müzisyenler, festivale katılmayacaklarını, üzgün olduklarını belirtti. Rum milletvekili Costis Efstathiou da, müzisyenleri karar nedeniyle kutladığını söyledi.
FAZIL SAY DA KONSER VERECEK
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16'ncı Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımı ile başladı. Festivalde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül'de Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.
GAZETECİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞTİ
Kıbrıs'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) desteğiyle Türk ve Rum gazeteciler için hazırlanan ve 'işgal', 'Attila', 'sınır', 'kapılar', 'Rum lider', 'Rum yönetimi', 'yasa dışı liman', 'gavur', 'Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs', 'anavatan', 'işgal askeri', 'barış kuvvetleri' gibi kelime, isim ve ifadelerin kullanılmaması tavsiye edilen sözlük tartışmaya neden olmuştu. 'Önem Taşıyan Kelimeler' adlı sözlüğü hazırlayan ekipte yer alan Kıbrıslı Rum Edebiyatçılar Birliği Genel Sekreteri, gazeteci Maria Siakalli, "Türkiye'nin ajanı olduğu" iddiasıyla ölümle tehdit edilmişti.

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Alman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidiAlman müzisyenlere, 'KKTC'deki festivale katılırsanız işten atılırsınız' tehdidi

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