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  4. Almanlar yazdı... Yeni Mercedes-Benz GLC, 1 Haziran'da geliyor

Almanlar yazdı... Yeni Mercedes-Benz GLC, 1 Haziran'da geliyor

03.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Mercedes-Benz GLC'nin 1 Haziran'da tanıtılabileceği iddiası ortaya atıldı. Alman bir internet sitesine dayanan bu iddiaya ek olarak, 2023 Mercedes-Benz GLC'nin önceki neslinden farklı olacağı da konuşuluyor.

Almanlar yazdı... Yeni Mercedes-Benz GLC, 1 Haziran'da geliyor

Mercedes-Benz, diğer pek çok marka gibi yeni nesil otomobillerini piyasaya sürmek için çalışmalarına devam ediyor. Tamamen elektrikli Mercedes-Benz EQS ile dikkat çeken firma, şimdi ise yeni Mercedes-Benz GLC için hazırlık yapıyor.

MERCEDES-BENZ GLC 1 HAZİRAN'DA GELEBİLİR

Almanya merkezli MB Passion adlı sitenin iddiasına göre, yeni Mercedes-Benz GLC'nin dünya prömiyerinin 1 Haziran 2022'de yapılması planlanıyor. Yeni GLC SUV'un önceki neslinden çok daha farklı olacağı da gelen iddiaların arasında.

Mercedes

YENİ MERCEDES-BENZ GLC NASIL OLACAK?

Öne sürülenlere göre, yeni SUV model, 4.72 metre uzunluğunda olacak ve önceki neslini geçecek. Haberde iç mekanın görsel açıdan C-Serisi ile aynı olacağı, bagaj hacminin 600 litreye çıkarılacağı ve dingil mesafesinin 15 mm artacağı da iddia ediliyor. Bu noktada 48 voltluk, hafif hibrit içten yanmalı motorlar ve 23 beygirlik elektrik motoru da konuşuluyor.

Mercedes-Benz'in yeni GLC'yi ise bu yıl içinde tanıtması bekleniyor.

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Mercedes-Benz
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