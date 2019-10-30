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Almanya aşırı sağa ve nefret suçlarına karşı mücadeleyi artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Bakanlar kurulu, aşırı sağa ve nefret suçlarına karşı mücadeleyi artırmak amacıyla hazırlanan önlemler paketini kabul etti - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Almanya’da aşırı sağ ve aşırı sağ teröründen kaynaklanan tehdit büyüktür" - Adalet Bakanı Christine Lambrecht: - "İnternet yasal boşluğun olduğu bir yer değildir"

BERLİN (AA) - Almanya'da içişleri, adalet ve aile bakanlıkları tarafından aşırı sağ ve nefret suçlarına karşı mücadelenin daha da artırılması amacıyla hazırlanan önlemler paketi bakanlar kurulunda kabul edildi.

Almanya Basın ve Enformasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bakanlar kurulu tarafından kabul edilen önlemler paketinde, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele konusunda Federal Kriminal Dairesi’nde (BKA) bir merkezin kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, internet ortamındaki nefret söylemleri ve ölüm tehditleri gibi suç sayılabilecek paylaşımların internet şirketleri tarafından bu merkeze bildirilmesinin zorunlu hale getirileceği aktarıldı.

Ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemenin de sıkılaştırılacağı ifade edilen açıklamada, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (iç istihbarat servisi) aşırı sağla mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağı, eyaletler ile federal düzeydeki güvenlik birimlerinin bilgi paylaşımının artırılacağı kaydedildi.

Aşırı sağ, Yahudi düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından yapılan programlara desteğin artırılacağı belirtilen açıklamada, güvenlik birimlerdeki personelin artırılmasının da planlandığı ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ve Aile Bakanı Franziska Giffey ile Federal Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağ tehlikesine işaret ederek, “Almanya’da aşırı sağ ve aşırı sağ teröründen kaynaklanan tehdit büyüktür." dedi.

Bu tehdidin büyük bir sorun olduğunu ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini belirten Seehofer, bu önlemler paketinin hızlı bir şekilde hazırlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halle kentinde 3 hafta önce bir sinagoga yönelik saldırıya da işaret eden Seehofer, Almanya’daki sinagogların korunması için tedbirlerin alındığını belirterek, kiliselerin ve camilerin de korunması ve güvenliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Lambrecht de internet üzerinden yapılan nefret ve kışkırtıcı paylaşımlara izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "İnternet yasal boşluğun olduğu bir yer değildir." ifadesini kullandı.

Düşünce özgürlüğünün dijital alanda da sınırları olduğunu vurgulayan Lambrecht, sosyal medyadaki nefret ve kışkırtıcı paylaşımların BKA’da kurulacak merkeze bildirilmesiyle bu suçları işleyenlere karşı soruşturma başlatılabileceğini kaydetti.

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