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Almanya'da koronavirüs önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 21:24 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti. Polis eyleme müdahalede bulundu.

Almanya'da koronavirüs önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi, kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.

Ardından Friedrich Caddesi'ndeki yürüyüş, göstericilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

Polisin bu kararını kabul etmeyen göstericiler, yasaklanmasına rağmen oturma eylemiyle gösteriyi sürdürdü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ, GÖZALTILAR VAR

Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösterileri, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, yasaklamıştı.

Fakat Berlin İdare Mahkemesi, bu protesto gösterisinin düzenlenmesine izin vermişti.

Kovid-19 vaka sayısının en son nisan ayında görülen yüksek seviyelere ulaşmasının ardından Berlin hükümeti maske takma gibi salgın önlemlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Ülkede süpermarket gibi maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde bu kuralı ihlal edenlere 50 avro ceza uygulanacağı duyurulmuştu. (AA)

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