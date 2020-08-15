Almanya’da polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Mülheim an der Ruhr kentindeki kızına ziyarete gelen kadın, aracını komşunun garajının önüne park edince garaj sahibi de polisi arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen çekici aracı götüreceği sırada durumu fark eden kadının damadı polisle konuşup cezayı ödedi ve kayınvalidesinin aracının çekiciden indirilmesini sağladı. Bu sırada bilinmeyen bir sebeple ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında bir tartışma başladı. Tartışma sırasında polisin çocuğu ittiği, 22 yaşındaki ağabeyinin de ‘Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın’ diye polise tepki gösterirken iki kardeşin sert bir şekilde yere yatırılarak kelepçelendiği iddia edildi. Çocuklarına yapılan sert müdahaleye tepki gösteren babanın coplandığını kendisinin de darbedildiğini öne süren anne F. G. kocasının hastanenden darp raporu aldığını polisleri dava edeceklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan anne F.G şunları söyledi: “8 Ağustos Cumartesi günü evimize misafirlerimiz geldi. Annem de aynı gün bize geldi. Annem arabasını bir garajın önüne park etmiş. Garaj sahibi polisi çağırmış, polis de arabanın kaldırılması için çekici çağırmış. Bu arada 22 ve 17 yaşındaki iki oğlum arabanın çekiciye yüklendiğini görmüşler. Bize haber ettiler, o esnada polise tamam babamız geliyor çekmenize gerek yok demişler. Çekici durmuş beklemiş sonra eşim çekici ile konuşuyor anlaşıyor cezasını ödüyor ve arabayı indiriyorlar.

Bu sırada eşim çekici ile konuşurken polisler çocuklarımı tahrik ediyor. Çok kötü konuşmalarda bulunuyor. Benim çocuklarda biz size bir şey yapmadık niye böyle davranıyorsunuz diyorlar. 17 yaşındaki oğlum ‘Sizin bize böyle davranma hakkınız yok’ deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor. Oğlumu itekleyince büyük abisi ‘Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın’ diyor. Bu arada ben de evdeyim gelmedikleri için merak ettim, dışarıya çıktım. Baktım orada 6-7 polis arabası ve 20- 30 tane polis var. ‘Ben bunların annesiyim. Bana durumu anlatır mısınız?’ diye polislere soruyorum. O polis diğer polise gönderdi, diğeri öbürüne gönderdi. Ben peş peşe altı polise sormama rağmen, annesi olduklarını söylememe rağmen bana hiçbir bilgi vermediler. Bunun üzerine oğlumun yanına gittim, ‘Oğlum ne oldu? Neden bu durumdasınız?’ diye sordum. Oğlum ‘Anne biz hiçbir şey yapmadık. Bize çok kötü davrandılar’ dedi. O anda ben çocuğumun elinde kelepçe olduğunu gördüm. ‘Neden kelepçe taktılar?’ diye sordum ‘Bilmiyorum anneciğim’ dedi. ‘Bizi iteklediler, bizler de kendimizi savunmaya kalkınca kelepçe taktılar’ dedi. Ben o anda oradaki polise yöneldim dedim; ‘Oğlum ne yaptı ki siz ona kelepçe taktınız? Size bir şey yapmadığı sürece böyle bir şey yapma hakkınız yok’ dedim, ‘O da karşılık verdi’ gibi sözlerde bulundu. Ve bana bağırarak konuştu. Ben de ‘Bize bağırmaya hakkınız yok. Ben sizin çocuğunuz değilim’ diye cevap verdim. O da ‘Ben daha çok da bağırabilirim. İsterseniz bağırayım da bir görün ne şekilde bağırabiliyorum’ dedi. Sonra ‘Çocuğumun kelepçelerini çıkarın. O bir şey yapmadı, o hiçbir problemi olmayan bir çocuktur’ deyip oğluma doğru yöneldim.