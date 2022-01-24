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Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

24.01.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Mannheim polisinden yapılan açıklamada, üniversiteye ait amfide gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bazılarının durumu ağır olmak üzere, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, başından yara alan genç bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

HENÜZ RESMİ BİLGİ VERİLMEDİ

Alman medyası, saldırganın amfide derste olanlara ateş açtıktan sonra intihar ettiğini yazdı. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya silahlı saldırı
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