Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması

Türkiye'ye bugün yapacağı iki günlük ziyaret öncesinde basının sorularını yanıtlayan Maas, "Elbette ekonomik durum ve Türk hükümetinin buna karşı ne yaptığı hakkında bize bilgi verilecek" dedi.

Maas, "Şu anda, bunun mali yardım önlemleri hakkında konuşacağımız anlamına geldiğini düşünmüyorum" dedi.

Türk hükümet kaynakları ise Almanya'dan mali yardım talebinin söz konusu olmadığını vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizin engellenmesi için Almanya'dan mali yardım yerine yatırımların artırılmasını istediklerini belirtti.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, "Almanya'da tartışıldığı gibi kur krizinden çıkılmasına yardım için Türkiye'nin cebine para koyulması gibi bir durum söz konusu değil. Beklentimiz bu değil" dedi. Yine dpa'ya konuşan bir hükümet yetkilisi ise Almanya'nın yatırımlar konusunda açık tutumunu sürdürmesi ve böylece gergin piyasalara yatıştırıcı bir sinyal vermesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının patlak vermesine yol açmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles Türkiye'nin türbülansa girmesinin Almanya'nın çıkarına olmayacağına işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise Türkiye'ye mali yardımın şu an için Alman hükümetinin gündeminde olmadığını vurgulamıştı.