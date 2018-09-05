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Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugünkü Türkiye ziyaretinde ülkedeki ekonomik kriz hakkında bilgi alacağını, ancak Türkiye'ye mali yardım yapılması gibi bir konunun ele alınacağını düşünmediğini ifade etti.

Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması

Türkiye'ye bugün yapacağı iki günlük ziyaret öncesinde basının sorularını yanıtlayan Maas, "Elbette ekonomik durum ve Türk hükümetinin buna karşı ne yaptığı hakkında bize bilgi verilecek" dedi.

Maas, "Şu anda, bunun mali yardım önlemleri hakkında konuşacağımız anlamına geldiğini düşünmüyorum" dedi.

Türk hükümet kaynakları ise Almanya'dan mali yardım talebinin söz konusu olmadığını vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizin engellenmesi için Almanya'dan mali yardım yerine yatırımların artırılmasını istediklerini belirtti.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, "Almanya'da tartışıldığı gibi kur krizinden çıkılmasına yardım için Türkiye'nin cebine para koyulması gibi bir durum söz konusu değil. Beklentimiz bu değil" dedi. Yine dpa'ya konuşan bir hükümet yetkilisi ise Almanya'nın yatırımlar konusunda açık tutumunu sürdürmesi ve böylece gergin piyasalara yatıştırıcı bir sinyal vermesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının patlak vermesine yol açmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles Türkiye'nin türbülansa girmesinin Almanya'nın çıkarına olmayacağına işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise Türkiye'ye mali yardımın şu an için Alman hükümetinin gündeminde olmadığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 21 Eylül'de Berlin'de temaslarda bulunacak. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'dan 7 binin üzerinde şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'deki temaslarında Alman iş insanlarının kaygılarını da gündeme getireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye mali yardım Heiko Maas

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Eyy diye bağıruyorduk şimdi ise almanya kapılarında beklemekteyiz. Böyle ülkemi yönetilir.
bizim yardıma ihtiyacımız yokk sizin gibi dönekler tarafın dan bir öylesiniz bir böyle
Ne durumlara düştük
oraya salladın buraya salladı reiziniz noldu salladıgı kucaklara oturtuyo şimdi bizi hep laf laf yok şu kadar büyüdük bu kadar büyüdük nerde davarlar kanar biz değil satmadıgınız yer yok ülkeye en büyük ihaneti siz yaptınız
Heiko Maas - acabaa dedik düşünebilir mi?
bildiğin ortadoğu ülkesi gibi yardım bekler olduk
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