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  4. Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Darbeci General Hafter ile görüşmek üzere Libya’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" dedi.General Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirmek üzere Libya’nın Bingazi kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi"

Darbeci General Hafter ile görüşmek üzere Libya’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" dedi.
General Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirmek üzere Libya’nın Bingazi kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Üç saat süren görüşmenin ardından Maas, Moskova’daki görüşmelerde masadan kalkan Hafter’in ön şart olmadan ateşkes için hazır olduğunu duyurdu. Maas, "Hafter kayıtsız şartsız ateşkese hazır" ifadelerini kullandı.

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