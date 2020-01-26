HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Gençlik Dairesi'nin Türk bebekle ilgili kararına tepki!

Almanya Gençlik Dairesi'nin Türk bebekle ilgili kararına tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesi (Jugendamt), Heilbronn kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Almanya Gençlik Dairesi'nin Türk bebekle ilgili kararına tepki!

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğine el koyan Gençlik Dairesi, Heilbronn kentinde protesto edildi. Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı protesto gösterisine çevrede yaşayan Türk ve Almanlar da destek verdi. Türkiye Sevdalıları Wuppertal
Derneğinin organize ettiği protesto gösterisinde konuşan Dernek Başkanı Murat Güneş, “4 günlük süt kokan bir yavrumuzun annesinden ayrılmasından dolayı buraya geldik. Anne ve baba vicdanıyla geldik“ dedi.

'BU UYGULAMA BİR AN ÖNCE SON BULMALI'

Güneş, “Bebeğin keyfi bir şekilde ailesinden alınmasını kınıyoruz. Bu uygulama bir an önce son bulmalı. Özellikle göçmen kökenli çocuklar bu ülkede resmen tehdit altında yaşıyor. Elçin bebeğin bir an evvel ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

’Elçin Belinay Bilgiç’i geri istiyoruz‘, ’Gençlik Dairesi çocuğu annesinden ayırdı‘ yazılı dövizler taşıyan protestocular, Gençlik Dairesi aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

TÜRK AİLEDEN ALINARAK ALMAN BAKICI AİLEYE VERİLDİ

Elçin Belinay Bilgiç, 18 Kasım 2019 tarihinde henüz 4 günlükken annesinin psikolojik tedavi gördüğü gerekçesiyle Alman Gençlik Dairesi tarafından ailesinden alınarak Alman bakıcı aileye verilmişti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dayanışma kamyonu Buca’dan Elazığ’a yola çıktıDayanışma kamyonu Buca’dan Elazığ’a yola çıktı
Kaş’ta ocak ayında deniz keyfiKaş’ta ocak ayında deniz keyfi
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya gençlik dairesi türk bebek

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'de koronavirüs salgını! Yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin'de yabani hayvan ticareti yasaklandı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs paniği! Vaka sayısı arttı

Bir ülkede yeni tip koronavirüs paniği! Vaka sayısı arttı

BBC muhabiri Çin'de koronavirüsün yayıldığı eyaleti görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

ABD’den İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na erişim engeli

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.