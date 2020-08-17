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Almanya, koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

Almanya, koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı.

Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

Huml'ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Büyük bir aksilik" diyerek özür diledi.

KAYNAK: DHA

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