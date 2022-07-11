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Almanya, Rusya'dan doğalgaz tedariğinin tamamen durabileceği konusunda uyardı

11.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları için 10 günlüğüne kapatılmasının ardından Avrupa'ya uyarıda bulunarak gaz tedariğinin yeniden başlamamasına hazır olunması gerektiğini söyledi.

Almanya, Rusya'dan doğalgaz tedariğinin tamamen durabileceği konusunda uyardı

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları için 10 günlüğüne kapatılmasının ardından Avrupa'ya uyarıda bulunarak gaz tedariğinin yeniden başlamamasına hazır olunması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Rus gazına fazlasıyla bağımlı hale geldiğini belirten Habeck, Rusya'nın doğalgazı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırımlara karşılık bir silah olarak kullandığını belirtti.

Haziran ayında Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1 boru hattının toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında kullanıldığını açıkladı. Gazprom, Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte geciktiğini söyledi.

Bunun üzerine Kanada hükümeti, tamir edilmiş Siemens türbinlerini Almanya'ya yıl sonuna kadar göndereceğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya uygulanan yaptırımların es geçildiğini söyleyerek bu kararı kınadı.

Rusya musluğu tekrar açmayabilir

Almanya'nın Rus gazından tamamen uzaklaşma taahhüdüne ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Rus gazına bağımlılığını yüzde 55'ten yüzde 35'e düşürmesine rağmen yetkililer, gaz tedariğinin önümüzdeki aylarda tekrar başlatılmamasından endişeli.

Boru hatlarında yaz aylarında buna benzer onarım ve bakım çalışmalarının yapılması normal, ancak Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden bu yıl yaşanan durum farklı.

Rusya'nın doğalgaz musluğunu tekrar açmama ihtimali Almanya'nın yanı sıra İtalya gibi başka ülkeleri de etkiliyor.

İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya'dan mevsim normallerinin altında gaz alabildiğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol ise Haziran'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini tamamen kesebileceği ve ülkelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Rusya şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğal gaz tedariğini kesti.

Avrusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazlarının bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna'dan gelen bir boru hattından alıyor.

Avrupa'daki önemli boru hatlarını gösteren harita.

Almanya'da ekonomik gerileme yaşanabilir

Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı.

Ancak Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu hat kullanıma açılmadı.

Rusya'nın gaz tedariğini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre uzmanlar gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik ürünlerinde kıtlık yaşanabileceğini söylüyor.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'ye göre Almanya'nın doğalgaz depolama tesisleri şu anda sadece yüzde 64 oranında dolu.

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