Almanya ve Avusturya, Rusya ile doğal gaz krizinde 'acil durum planı'nı devreye soktu

Almanya ve Avusturya, Rusya ile olası bir ödeme krizi sebebiyle doğal gaz arzında sorun yaşanması ihtimaline karşı "acil durum planlarını" devreye soktu.

Rusya, Ukrayna işgaliyle başlayan süreçte Ukrayna'ya destek olan ve kendisine yaptırım uygulayan ülkeler için "Dost olmayan ülkelerin 31 Mart'tan itibaren doğal gaz ithalatında ruble ile ödeme yapmasını talep ediyoruz" açıklaması yaptı.

Çoğunlukla euro ile ödeme yapan Avrupa Birliği ise bu talebi reddetti.

Moskova, bu gelişmenin ardından tutumunu bir miktar yumuşattı ve rublenin ödemelerde aşama aşama devreye sokulacağını duyurdu.

Ancak Almanya ve Avusturya, bu yumuşamaya rağmen doğal gaz arzında acil durum planı devreye sokma kararı aldı.

Almanya, müşterilerine ve şirketlere doğal gaz kullanımını kısıtlama çağrısı yaptı; bazı kesintiler olabileceğini duyurdu. Avusturya da doğal gaz piyasasındaki kontrollerini sıkılaştıracağını açıkladı.

Almanya, kullandığı doğal gazın yarısını ve petrolün üçte birini Rusya'dan satın alıyor. Bu sebeple arzın durması halinde resesyon olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Komşusu Avusturya ise Rusya'ya doğal gazda çok daha bağımlı; ihtiyacının yüzde 80'i buradan geliyor. Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'ın ofisinden yapılan açıklamada, acil bir kriz anında doğal gaz kullanımı konusunda kısıtlamaya gidilebileceği belirtildi.

Mevcut "doğal gaz acil durum planı"nda, erken uyarı aşaması, üç aşamalı planın ilk ayağı. Bu aşamada ülke, olası bir doğal gaz arzı eksiğine hazırlanıyor. Almanya ve Avusturya, işte bu aşamayı uygulamaya koydu.

Planın son aşamasında hükümetler doğal gaz kullanımını kısıtlıyor ve paylaşımlı kullanım konusunda çeşitli protokoller devreye sokuluyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de ülkenin şu an için yeterli doğal gazının bulunduğunu; ancak Rusya'yla yaşanan gerilimin artması ihtimaline karşı önlemleri artırdığını duyurdu.

Batılı ülkeler, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal hareketi başlatan Rusya'ya karşı Şubat ayı sonundan bu yana çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Bunun karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, doğal gazda yüzde 40 oranında kendisine bağlı olan Avrupa'nın doğal gaz satışlarında ruble ile ödeme yapmasını talep etti.

Uzmanlar, yaptırımlardan büyü koranda etkilenen ve değeri düşen rublenin bu hamleyle korunacağını ve yeniden değer kazanacağını söylüyor. Ancak bir yandan da halihazırda imzalanan anlaşmaların güncelleme zamanı gelmeden değiştirilmesi mümkün gözükmüyor.

Bu görüşe rağmen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadının başkanı Vyacheslav Volodin, Çarşamba günü yaptığı konuşmada "Avrupalı siyasetçiler konuşmayı bırakmalı, neden ödemeyi ruble ile yapamayacaklarını açıklamak için bahaneler üretmeye son vermeli" dedi. "Doğal gaz istiyorsanız ruble bulun" ifadelerini kullandı.

Kremlin de, Rusya'nın metal, tahıl, kereste gibi doğal gaz dışındaki ihracat ürünlerinde de ruble ile ödeme isteyebileceğini açıkladı.