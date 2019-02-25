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Almanya'da CDU, DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 20:19 | Son Güncelleme

Almanya'da CDU, DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor

BERLİN (AA) - Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), çifte vatandaş olan DEAŞ'lı teröristlerin Alman vatandaşlığından çıkartılmasını istiyor.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin'de yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Almanya'ya dönmesiyle ilgili tartışmaların partisinin yönetim kurulunda ele alındığını söyledi.

Ziemiak, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasında yapılan koalisyon protokolündeki çifte vatandaşların DEAŞ'a katıldıklarında vatandaşlıktan çıkartılmasını öngören maddeyi hatırlattı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkartılmasını öngören yasa tasarısının aylardır Adalet Bakanlığının masasında bekletildiğini ifade eden Ziemiak, SPD'li Adalet Bakanı Katarina Barley’den tasarının yasalaşması için girişimde bulunmasını istedi.

Ziemiak, çifte vatandaş olan DEAŞ'lı teröristlerin Alman vatandaşlığından çıkartılması için yasal zeminin bir an evvel oluşturulması çağrısında bulundu.

Almanya'dan terör örgütü DEAŞ'a katılanların 3'te 1'inin çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.

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Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley CDU Genel Sektreteri Paul Ziemiak DEAŞ'lı teröristler

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