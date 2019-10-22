Almanya'da "Erdemli Gençlik Buluşması"

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın 40 şehrindeki öğrenci evlerinde kalan gençlere yönelik "Erdemli Öğrenci Evleri Köln Buluşması" düzenledi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezinde düzenlenen buluşmaya, Almanya genelinde Erdemli Öğrenci Evleri'nde kalan üniversite öğrencileri ile eyalet gençlik teşkilatı yöneticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Hz. Muhammed'in hayatından kesitler sundu.

Almanya genelinde 2014'ten itibaren sürekli yeni öğrenci evinin açıldığını ve her iki yılda bir bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirten Türkmen, "Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Eğitime ve insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Geleceği şekillendirecek olan insan ve onun sahip olduğu bilgi ve donanımdır." dedi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek'in DİTİB teşkilatını tanıtan konuşmasının ardından, DİTİB Federal Gençlik Kolu Başkan Yardımcıları Berna Çelebi ve Akın Şimşek, "DİTİB Federal Gençlik Teşkilatının Tanıtımı" konulu sunum yaptı.

Gün boyu süren etkinlik, atölye çalışmasının ardından sona erdi.

