Almanya’da İslami bankacılığa yoğun ilgi

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK – Almanya Frankfurt merkezli KT Bank AG’nin Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, bankanın aktif büyüklüğünün 300 milyon avro seviyesine yaklaştığını belirterek, "2017 yılında bir önceki yıla göre toplam aktif büyüklüğümüz yüzde 80, toplam mevduatımız yüzde 100 ve toplam fon kullandırma büyüklüğümüz ise yüzde 100 artış gösterdi." dedi. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, AA muhabirine bankanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıta Avrupası ile Avro Bölgesi'nin faizsiz bankacılık iş modeline göre çalışan ilk ve tek bankası olan KT Bank’ın aktif büyüklüğünün 300 milyon avro seviyesine yaklaştığını dile getiren Arslan, “2017 yılında bir önceki yıla göre toplam aktif büyüklüğümüz yüzde 80, toplam mevduatımız yüzde 100 ve toplam fon kullandırma büyüklüğümüz ise yüzde 100 artış gösterdi” diye konuştu. Bankanın gelecek planlarına ilişkin bilgi veren Arslan, "5 yıllık stratejik planımıza göre 2021 yılında 600 milyon avro toplam aktif büyüklüğe ve 450 milyon avlo toplam mevduat büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

\ - “Beşinci şube Münih’te açılacak” KT Bank AG’nin halihazırda Mannheim, Berlin, Frankfurt ve Köln şubelerinde müşterilerine hizmet verdiğini belirten Arslan, Münih’te de şube açmak için hazırlıklarını sürdürdükleri kaydetti. Avro Bölgesi’nde yaşayan çok sayıda farklı millet ve kültürden oluşan zengin bir müşteri portföyüne sahip olduklarını ifade eden Arslan, müşterilerinin yüzde 65’inden fazlasının AB vatandaşı olduğunu, yüzde 25’e yakının Türk pasaportu taşıdığını ve geri kalan kısmın da diğer ülke vatandaşlarından oluştuğunu bildirdi. Arslan, bankanın internet sitesinde sunulan online Hesap Açma modülü ile şubeye gitmeden hesap açılabilen ve birçok ürün ve hizmetin sunulduğu dijital bankacılık servisinin yeni müşteri kazanımı ve bireysel mevduatta en başarılı satış kanalı olduğunu belirtti. -“Almanya’nın İslami bankacılığa ilgisi yüksek” Faizsizlik prensibine dayalı İslami bankacılık alanında lisans başvurusu yaptıklarından bu yana Alman bankacılık otoritelerinin sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Arslan, “Alman yetkililerin ülkede hizmet verecek İslami bankacılığı büyük bir memnuniyetle karşılamaları bizi mutlu etti. İslami bankacılık konusunda bir ilki hep birlikte yaşayabilmek konusundaki motivasyonlarını görmek sağlam adımlarla hızla ilerlememizin önünü açtı.” diye konuştu.

Ahmet Kudsi Arslan, kendileri açısından ilk yılların topluma İslami bankacılığı anlatabilmek ve Türkiye’den transfer ettikleri faizsiz bankacılık ‘know-how’ı ile bu ülkenin mevzuatına ve kullanıcı alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirmekle geçtiğini ifade etti. Almanya’da faaliyet göstermekten dolayı son derece memnun olduklarını vurgulayan Arslan, “Biz bu ülkedeki büyük potansiyelin farkındayız ve kendimizi günden güne daha da çok geliştiriyoruz. Bu ülke insanının istediği ürünleri çıkarıyor duruma geldik. Bu önemli bir aşamadır.” dedi. \ - “KT Bank, Almanya’da kartla taksitli alışveriş dönemi başlatıyor” Bankanın yeni ürünlerine ilişkin bilgi veren Arslan, şunları kaydetti: “Yaklaşık 3 ay önce özellikle Alman mevduat sahiplerinin beğenisini kazanan, yüksek karlı bir mevduat ürünü olan ‘KT Festgeld’i hizmete sunduk. Bu ürünle birçok bankaya hizmet veren Alman finteklerle işbirliği yaparak Almanya’nın tamamında, şubemizin olmadığı uzak bölgelerdeki müşterilerin online kanallarla rahatlıkla bizi tercih ederek mevduatlarını bize yönlendirebileceği ve hesap açma süreçlerinin tamamen görüntülü (Video-ID) ve posta yoluyla (Post-ID) yapılabildiği bir sisteme dahil olduk.”

Söz konusu ürün sayesinde son üç ayda yüzlerce Alman mevduat sahibinin tasarruflarını KT Bank’ta değerlendirmeye başladığını dile getiren Arslan, uygun ürün ve kolay erişilebilir kanallarla toplumun her kesiminden tasarruf sahiplerine ürünlerini ulaştırıyor olmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Kudsi Arslan, yakında tanıtımını yapacakları yeni ürünleri “Taksit Kart” ile Almanya’da kartla taksitli alışveriş döneminin başlayacağını söyledi. Taksit Kart’ın işleyişinin ve taksit fonksiyonun Kuveyt Türk’ün bankacılık ve faizsiz bankacılık “know-how’ı ile geliştirildiğini vurgulayan Arslan, bu kartın Almanya’da kendine özgü konsepti bakımından ilk kez KT Bank tarafından piyasaya sürüleceğini ifade etti. Taksit Kart sahiplerinin İslami bankacılık etiğine uygun ürünleri 6 veya 12 ay taksit imkanıyla satın alabileceklerini dile getiren Arslan, bu karta ilişkin detayların gelecek günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. \ - “Toplumun farklı kesimleri politik tartışmaları bir tarafa bırakarak ülkesine sahip çıkıyor”