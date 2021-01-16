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Almanya'da Merkel'in halefi belli oldu: Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliğine Armin Laschet seçildi

16.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Merkel'in halefi belli oldu: Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliğine Armin Laschet seçildi

Almanya'da siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Merkel'den boşalan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliğine, genel başkan yardımcısı Armin Laschet seçildi.

Almanya'da siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'den boşalan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)liderliğine, genel başkan yardımcısı Armin Laschet seçildi.

Laschet, Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Westphalia'nın da başbakanı.

16 yıldır ülkeyi yöneten Merkel'in başbakanlığı Eylül ayında son bulacak. 2018 yılında, aktif siyaseti 2021'de başbakanlık dönemi sona erince bırakacağını açıklamış olan Merkel, parti liderliği için aday olmamıştı.

Laschet'in Merkel'den sonra başbakan seçilmesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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