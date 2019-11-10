HABER

Almanya'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında huzurevi ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:23 | Son Güncelleme

Almanya'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında huzurevi ziyaret edildi

DUİSBURG (AA) - Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Almanya'nın Duisburg kentindeki huzurevi ziyaret edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg Merkez Camisi din görevlileri Niyazi Tok ve Elif Anac, cami derneği yöneticileri Hülya Ceylan, Mehmet Şanlı ve Hasan Özay, Hewag Seniorenstift Duisburg-Hamborn Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, aralarında Türklerin de bulunduğu yaşlılarla sohbet etti.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, ikram ve gül takdimi yapılan ziyarette, yaşlılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Din görevlisi Tok, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaşlı ve büyüklere hürmet konusunda alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'i örnek aldıklarını söyledi.

Ziyareti sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Tok, "Bilhassa hafta dolayısıyla onların hayır dualarını almak, onları mutlu etmek tarif edilmez bir duygu. Büyüklerimizi bir nebze mutlu etmek maksadıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik ve çok mutlu oldular. Ailelerinden uzak her birinin ayrı ayrı hayat hikayelerini dinlerken zaman zaman duygulandık." dedi.

Yaşlılara gerek huzurevi yönetimi gerekse çalışanların gönülden hizmet ettiğini aktaran Tok, ziyaret imkanını sağlayan huzurevi yönetimine teşekkür etti.

Yer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalıkYer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalık
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameradaMotosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldüKamyonetin çarptığı motosikletli, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Mevlid-i Nebi Haftası

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

4 kardeşin siyanürle intiharında yeni gelişme!

4 kardeşin siyanürle intiharında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi yerleri nerede?

Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Art arda korkutan depremler!

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

3 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bir aile yok oldu! Korkunç kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.