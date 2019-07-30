HABER

Almanya'da raylara itilen çocuğun hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesi gerektiğini bildirdi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, halkın güvenlik hissini güçlendirmek için tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesi gerektiğini belirtti.

Seehofer, dün Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin, anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından Berlin'de Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile bir araya geldi.

Bakan Seehofer, ülkedeki güvenlik durumunun değerlendirildiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Frankfurt Tren Garı'nda soğukkanlılıkla işlenen cinayet nedeniyle derinden üzüldüğünü söyledi.

Failin en ağır cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm olanakların kullanılacağını ifade eden Seehofer, sağ kurtulan anneye ve ailesine başsağlığı diledi.

Bu olaydan sonuç çıkarılması ve halkın güvenlik hissinin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Seehofer, tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

- Maliye ve Ulaştırma bakanlarıyla görüşecek

Seehofer, ülkede 5 bin 600 tren garı bulunduğu göz önüne alındığında bunun zor bir görev olacağına işaret ederek, gerekli önlemlerin alınması için Maliye ve Ulaştırma bakanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Bakan Seehofer, bu olaydan bağımsız olarak "bariyerler yerleştirilmeden ülke sınırların akıllı bir şekilde korunmasını" istedi.

- İsviçre'de aranıyor

Saldırganla ilgili bilgi veren Federal Polis Teşkilatı Başkanı Romann da zanlının 1979 Eritre doğumlu, evli ve üç çocuk babası olduğunu söyledi.

Zanlının 2006'da İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğunu ve 2008'de başvurusunun kabul edildiğini belirten Romann, bu kişinin oturma izni aldığı İsviçre'de yaşadığını bildirdi.

Romann, geçen hafta perşembe günü komşusunu bıçakla tehdit ederek eve kapattıktan sonra kaçan zanlının İsviçre makamlarınca arandığını kaydetti.

- Psikolojik tedavi görüyormuş

Öte yandan, Zürich Emniyet Müdürlüğünden Bruno Keller de düzenlediği basın toplantısında, saldırganın komşusuna yönelik saldırısından önce herhangi bir şiddet olayına karışmadığını, bu yıl psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan Zürich Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de Hristiyan-Ortodoks Cemaati üyesi olan zanlının ocak ayından bu yana çalışmadığı bilgisini verdi.

Saldırgan, dün Frankfurt Tren Garı'nda bir anne ile 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmiş, çocuk trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, tren garının yakınlarında yakalanmış, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Çan’da ‘’Hikaye-i Kaymakam’’ sahnelendiÇan’da ‘’Hikaye-i Kaymakam’’ sahnelendi
Yabancı öğrenciler Hattuşa’yı gezdiYabancı öğrenciler Hattuşa’yı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya Almanya'da raylara itilen çocuğun hayatını kaybetmesi Frankfurt Tren Garı

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Volkan Demirel krizi! Açıklama var

Volkan Demirel krizi! Açıklama var

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.