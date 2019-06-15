Almanya'da Venezuela protestosu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, Venezuela'nın içişlerine karıştığı gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) protesto etti.

''Elini Venezuela'dan çek'' yazılı pankart açarak yürüyen yaklaşık 250 kişilik grup, Venezuela'ya karşı haksızca uygulanan yaptırımların da kaldırılmasını istedi.

ABD ve AB'nin Venezuela politikalarını protesto eden grup, Venezuela'nın saldırı altında olduğunu belirtti.

Protestocular tarafından dağıtılan bildiride Venezuela ile ilgili dezenformasyon yapıldığı ifade ederek, Almanya'nın ARD, ZDF ve Deutsche Welle televizyon kanallarının Venezuela hakkındaki dezenformasyon haberlere katkı sağladığı değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride demokratik olarak seçilmiş bir devlet başkanını ABD ve AB üyesi ülkelerin devirmeye çalıştıkları ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifadesi yer aldı.

